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西歐創最炎熱6月 熱浪蔓延東歐 3大產業急冒汗

編譯陳律安／綜合9日電
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西班牙酷暑難耐，馬德里一名男子在熱浪中往自己身上澆水降溫。(路透)
西班牙酷暑難耐，馬德里一名男子在熱浪中往自己身上澆水降溫。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：西歐歷經史上最熱6月，熱浪正向東歐擴散。
  • 重點二：法西英等多國發布高溫警報，巴塞隆納創112年高溫紀錄。
  • 重點三：酷暑推升用電與野火風險，電網供水及核電供應受壓。

西歐剛歷經史上最熱的6月，接下來歐洲又要面臨今夏第三波熱浪襲擊，下周高溫從西歐蔓延至東歐，勢將為電網、供水系統與消防防災準備，帶來嚴峻考驗。歐盟氣候監測機構9日表示，隨著一波強烈熱浪橫掃面臨更頻繁、更強烈極端高溫的歐洲大陸，西歐今年經歷了有紀錄以來最炎熱的6月

彭博資訊報導，根據天氣預報，法國與西班牙10日氣溫將逼近攝氏40度，南英格蘭地區也上看36度。這三國加上瑞士義大利北部，均已發布琥珀色高溫警報。此外，西班牙又遭一波熱浪襲捲，氣象機構表示，第2大城巴塞隆納（Barcelona）9日測得的最高氣溫為攝氏40.7度，創下112年有紀錄以來的最高溫。

全球暖化速度最快的歐陸接連遭受熱浪襲擊，使公共醫療體系承壓、電網與供水系統負荷加重，並升高多國野火風險。西歐剛歷經史上最熱的6月，法國、比利時、西班牙、荷蘭等國逾4700人喪生，災情慘重。德國羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）9日也表示，德國今年來逾5000人因高溫相關原因離世，其中大多發生在6月底。

根據長期天氣預報，在聖嬰現象逐漸成形與氣候變遷推波助瀾下，歐洲今年夏季可能出現更多猛烈熱浪。

酷暑一方面推高用電需求，另一方面卻削弱供電能力。法國電力公司（EDF）示警，由於高溫推升作為冷卻水源的河川溫度，最多可能必須降低五座核電廠的發電量。

受橫跨歐洲的熱浪衝擊電力系統影響，英國國家電網營運商（NESO）也再次預警9日晚間供電吃緊、當晚用電尖峰時段供電備轉容量將短缺約1.2百萬瓩（GW），這已是英國今夏第三度發布這類警示。該公司透過電郵表示：「這是因為歐洲遭遇極端高溫，導致部分發電設施的可用發電能力下降。」

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，高溫範圍下周將持續東移，7月14日德國法蘭克福氣溫可能高達36度、瑞士日內瓦37度，義大利羅馬15日也可能升至34度。

歐洲大部分地區乾旱情勢惡化，已對農作物造成損害，並提高野火風險。歐盟已部署歷來最多的消防人員，協助各國控制法國南部、西班牙、葡萄牙及希臘等地爆發的野火。

世界氣象組織（WMO）表示，燃燒煤炭、石油及天然氣所產生的溫室氣體排放，已使全球平均氣溫較19世紀工業化前高出約1.4度。由於基準溫度已提高，熱浪來襲時，氣溫如今更容易飆上更高峰值。

倫敦帝國學院氣候科學家羅格利（Joeri Rogelj）表示：「熱浪與全球暖化之間的關係，再明確不過了：地球愈熱，熱浪就愈常發生、也會變得更加猛烈。」

全球暖化速度最快的歐陸接連遭受熱浪襲擊，使公共醫療體系承壓、電網與供水系統負荷加...
全球暖化速度最快的歐陸接連遭受熱浪襲擊，使公共醫療體系承壓、電網與供水系統負荷加重。（美聯社）

精華 FAQ

  • 這波高溫先重創西歐，法國、西班牙與南英格蘭最先受影響，接著高溫範圍將在下周持續東移，延伸到德國、瑞士與義大利等地。

  • 歐盟氣候監測機構指出，西歐今年6月創有紀錄以來最熱；西班牙巴塞隆納9日更測得40.7度，刷新112年來最高溫紀錄。

  • 高溫會推升用電需求，但同時讓發電效率下降，河川升溫也迫使核電減載；此外乾旱加劇、野火風險升高，使供水與消防防災全面承壓。

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