年輕女學員目擊教官飛行中開機門跳下 校長驚：如時速200公里開車門

阿根廷近日發生一名飛行教官駕賽斯納150型飛機飛行時打開機門跳下，留下正在接受他指導的學員獨自駕駛飛機降落。圖為同型飛機。（路透 / alamy）

阿根廷 檢方近日發布聲明指出，一名飛行教官駕機飛行時打開機門跳下，留下正在接受他指導的學員獨自駕駛飛機降落。

CNN報導，事件發生於4日，地點位於阿根廷中部托萊多（Toledo），42歲飛行教官貝塔佐（Leandro Andrés Bertazzo）事後被發現身亡。

A student pilot successfully landed a plane by herself after her instructor jumped to his death mid-flight



She said her instructor told her "You know what to do" before leaping from the aircraft pic.twitter.com/u8qeGEi9Bz — Dexerto (@Dexerto) July 8, 2026

根據CNN分台TN報導，貝塔佐當時與一名22歲女學員羅薩里奧（Rosario）共同搭乘一架賽斯納150（Cessna 150）型飛機。羅薩里奧表示，貝塔佐摘下耳機、解開安全帶、打開機門跳機前，曾對她說：「妳知道該怎麼做，繼續飛。」

貝塔佐任職飛行學校的校長阿爾瓦雷斯（Eduardo Álvarez）表示，貝塔佐當天稍早曾與另一名學生執行飛行，事前沒有任何跡象顯示他計畫跳機。他說：「貝塔佐在機上、身旁還有另一個人的情況下，做出了這個悲劇性的決定。這令人無法想像，也無法理解，但人類的心智就是如此複雜。」

阿爾瓦雷斯表示，在飛行途中打開飛機機門極為困難，就像試圖打開一輛以時速200公里行駛中的汽車車門。羅薩里奧雖然「完全處於震驚狀態」，仍成功駕機安全降落，機身也沒有受損。

TN指出，貝塔佐經驗豐富，也曾在鄰國智利擔任飛行教官。檢方將調查導致他死亡事件的確切經過。阿爾瓦雷斯表示，貝塔佐「是一個很棒的人，臉上總是掛著燦爛的笑容」。他說：「我們對這件事感到震驚。」