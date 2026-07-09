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年輕女學員目擊教官飛行中開機門跳下 校長驚：如時速200公里開車門

編譯周辰陽／即時報導
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阿根廷近日發生一名飛行教官駕賽斯納150型飛機飛行時打開機門跳下，留下正在接受他...
阿根廷近日發生一名飛行教官駕賽斯納150型飛機飛行時打開機門跳下，留下正在接受他指導的學員獨自駕駛飛機降落。圖為同型飛機。（路透 / alamy）

阿根廷檢方近日發布聲明指出，一名飛行教官駕機飛行時打開機門跳下，留下正在接受他指導的學員獨自駕駛飛機降落。

CNN報導，事件發生於4日，地點位於阿根廷中部托萊多（Toledo），42歲飛行教官貝塔佐（Leandro Andrés Bertazzo）事後被發現身亡。

根據CNN分台TN報導，貝塔佐當時與一名22歲女學員羅薩里奧（Rosario）共同搭乘一架賽斯納150（Cessna 150）型飛機。羅薩里奧表示，貝塔佐摘下耳機、解開安全帶、打開機門跳機前，曾對她說：「妳知道該怎麼做，繼續飛。」

貝塔佐任職飛行學校的校長阿爾瓦雷斯（Eduardo Álvarez）表示，貝塔佐當天稍早曾與另一名學生執行飛行，事前沒有任何跡象顯示他計畫跳機。他說：「貝塔佐在機上、身旁還有另一個人的情況下，做出了這個悲劇性的決定。這令人無法想像，也無法理解，但人類的心智就是如此複雜。」

阿爾瓦雷斯表示，在飛行途中打開飛機機門極為困難，就像試圖打開一輛以時速200公里行駛中的汽車車門。羅薩里奧雖然「完全處於震驚狀態」，仍成功駕機安全降落，機身也沒有受損。

TN指出，貝塔佐經驗豐富，也曾在鄰國智利擔任飛行教官。檢方將調查導致他死亡事件的確切經過。阿爾瓦雷斯表示，貝塔佐「是一個很棒的人，臉上總是掛著燦爛的笑容」。他說：「我們對這件事感到震驚。」

精華 FAQ

  • 事件發生在阿根廷中部托萊多，當時機上有42歲飛行教官貝塔佐與22歲女學員羅薩里奧，共同搭乘一架賽斯納150飛機進行飛行訓練。

  • 羅薩里奧表示，教官先摘下耳機、解開安全帶並打開機門，跳下前對她說「妳知道該怎麼做，繼續飛」。她雖然極度震驚，仍成功操控飛機安全降落。

  • 校長阿爾瓦雷斯形容，飛行中打開機門幾乎像在時速200公里的車上開門，認為此舉極不尋常。檢方目前正調查教官死亡與事件經過。

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