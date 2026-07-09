加拿大發起全球國防銀行 9國響應 集資1340億拚明年營運

加拿大總理卡尼積極推動「國防、安全與韌性銀行」，以應對美國主導的傳統世界秩序瓦解，擬於北約峰會公布10創始國。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加拿大主導提議成立全球防禦銀行，已獲9國響應支持。

加拿大主導提議成立全球防禦銀行，已獲9國響應支持。 重點二： DSRB預計籌資1000億英鎊，2027年目標開始運作。

DSRB預計籌資1000億英鎊，2027年目標開始運作。 重點三：英國未加入並提替代方案，G7多國缺席恐限縮影響力。

加拿大 總理卡尼 提議建立新的全球國防銀行，協力藉由這個多邊金融機構，出資協助志同道合的國家強化軍備，目前已有九個國家承諾加入。但除加拿大之外，七大工業國（G7）其餘成員國都尚未加入。

卡尼7日在土耳其 首都安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會上發布聲明說，阿爾巴尼亞、比利時、希臘、拉脫維亞、盧森堡、羅馬尼亞、土耳其和烏克蘭表示支持。新銀行稱為「防禦、安全與韌性銀行」（Defence, Security and Resilience Bank，DSRB），未來總部將設在加拿大。

成立這個全球國防銀行的宗旨，是為了以低成本集資多達1000億英鎊（1,340億美元），協助理念相同的盟國強化國防。卡尼說：「防禦、安全與韌性銀行將解鎖投資、增強我們的國防工業基礎，確保加拿大與其盟國有能力，共同因應更危險、分裂世界帶來的挑戰。」

加拿大表示，此計畫尚待夥伴國的國會通過，目標是在2027年讓DSRB開始運作。俄羅斯大舉入侵烏克蘭，凸顯出有必要集結盟國資源，迅速、大幅強化防禦力量。這九國另發表共同聲明說：「DSRB旨在擴大資本取得管道、降低融資成本，並支持產能擴張遍及各成員國。」

卡尼今年1月在世界經濟論壇發表振聾發聵的演說，呼籲全世界「中等強權」團結起來，對抗昔日美國領導的世界秩序崩解。

支持者表示，有必要成立專屬銀行，因為其他多邊銀行大多避免為擴大軍備的計畫提供融資。DSRB希望能取得AAA頂級信用評等，以便直接提供低利貸款支持被視為攸關國家安全的防禦計畫；也可提供貸款擔保，協助商業銀行放貸給軍事承包商。這種做法沿用世界銀行（WB）和亞投銀（AIIB）模式。

但G7其他歐洲大國缺席，可能限縮DSRB的財力與影響力。英國就拒絕加入，批評卡尼的提議是「炸彈銀行」，偏重放款給信評較差國的小型軍工公司，相形之下，英國主張的「多邊防禦機制」（MDM）著重採購計畫，且已獲荷蘭、芬蘭和波蘭力挺。英、加都表示，DSRB與MDM具互補性質，但尚未同意合併。

加國外長阿南德則表示，對DSRB引進新成員持開放態度。