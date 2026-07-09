德國申報1424億軍費創新高 仍未達北約去年訂定目標

北約最新統計，德國向北約申報的2026年國防支出為1247億歐元創新高；圖為德國8日舉行聯邦國防軍探索日活動，一名入選的年輕參與者首次體驗虛擬戰場模擬模組。(路透)

北大西洋公約組織 峰會7日在土耳其安卡拉登場。據北約 最新統計，德國 向北約申報的2026年國防支出為1247億歐元（約1424億美元）創新高，但未達去年北約訂定的目標。德國總理梅爾茨表示，將在峰會向北約成員國說明德國近年持續提高國防支出的努力。

德通社報導指出，北約7日公布各會員國最新國防支出，根據德國政府向北約申報資料，德國2026年國防支出為1247億歐元，較去年約993億歐元增加25.5%，增幅約254億歐元，創下德國近年最大年度增幅；總支出規模在北約成員國中僅次於美國。

依北約採用經通膨及匯率調整後的計算方式，德國今年國防支出占國內生產毛額（GDP）2.69%，高於去年的2.22%，但距離北約要求的3.5%核心國防支出目標仍有段距離。

去年北約各國領袖在海牙峰會同意，最遲於2035年前將核心國防支出提高至GDP的3.5%，並另投入GDP的1.5%於網路安全、軍事基礎建設等與國防相關領域，使整體國防相關支出達GDP的5%。

根據北約預估，今年將有5個會員國達到3.5%的核心國防支出目標，其中立陶宛以占GDP 5.33%居冠，其次為愛沙尼亞5.10%、拉脫維亞4.92%、波蘭4.68%及希臘3.65%；美國則為3.17%。

美國總統川普去年重返白宮後，持續要求北約成員國提高國防支出，承擔更多防務責任。今年安卡拉峰會召開前夕，川普再度批評歐洲國家國防支出不足，並在個人社群媒體上點名德國投入遠低於美國，形容這種情況「可笑」（Ridiculous）。

對此，梅爾茨與北約祕書長呂特均駁斥川普說法。呂特指出，歐洲盟國與加拿大近年新增國防支出已達數千億歐元，顯示歐洲正持續強化防衛能力，回應北約共同安全需求。

梅爾茨則在安卡拉峰會前表示，北約正變得「更歐洲化」，德國作為歐盟最大會員國，正承擔更多歐洲安全責任。