韓嚴打假新聞最高罰10億韓元 外媒憂政府扼殺公眾言論

韓國打擊假新聞新法生效，最高可處以10億韓圜罰款；圖為2025年1月11日，時任韓國總統尹錫悅的支持者在首爾集會，反對彈劾尹錫悅。(美聯社)

南韓 針對網路虛假信息修訂的《信息通信網法》（俗稱《反假新聞法》）7日正式生效，旨在遏止網路謠言、惡意誹謗及虛假信息氾濫。根據新法，媒體、社交平台及符合規模門檻的內容創作者若故意散布經法院認定的虛假信息，除須承擔最高相當於實際損失5倍的懲罰性賠償外，屢犯者最高可被罰10億元（韓元，下同，約72萬美元）。

綜合大公報等媒體報導，法案適用範圍涵蓋新聞媒體、網絡媒體、訂閱人數超過10萬或每月影片觀看量逾10萬次的內容創作者，以及每日活躍用戶超過100萬的大型社交平台，包括Naver、Kakao，以及Google、Meta等國際平台。若內容發布者故意散播虛假信息並藉此牟利或造成他人損失，法院可判處最高5倍實際損失的懲罰性賠償；若損失難以計算，最高可判賠5000萬韓元。

若是發布者明知相關信息已被法院認定為虛假內容，仍持續散播兩次及以上，最高可處10億韓元罰款。

新法也要求大型平台建立虛假信息專屬舉報渠道，接獲舉報後須及時移除內容或暫停相關帳號，並每半年公布透明度報告，說明舉報數量及處理情況。未履行管理責任的平台，同樣可能面臨最高10億韓元罰款。

另據報導指出，由於相關條文內容含糊，不少南韓記者團體與民團反彈，擔心這種法律條文等同替政府保留解釋空間，恐將引發嚴重自我審查，甚至一旦被有心人利用，會演變成執政當局扼殺公眾言論自由的工具。

此法案出台背景是南韓近年網路上虛假信息氾濫，各類陰謀論廣為散播。據悉，超過一半民眾透過YouTube獲取新聞資訊，令平台成為極右翼團體散播陰謀論及煽動民粹的重要渠道。

官方調查顯示，約四成民眾曾接觸假新聞，不少人難以辨別真偽。

該法於2025年12月24日獲國會全體表決通過，旨在整治網路謠言、虛假信息與惡意誹謗氾濫等亂象。南韓媒體監管機構廣播通信委員會（KCC）主席金鐘哲7日表示，新法將「保護公民免受非法和虛假捏造信息的危害」。