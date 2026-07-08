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全球奢華消費最貴城市新加坡4連霸 美洲1主因未擠進前10大

編譯劉忠勇／綜合7日電
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瑞士寶盛集團公布年度報告，新加坡連續4年蟬連全球奢華消費最昂貴的城市；圖為新加坡...
瑞士寶盛集團公布年度報告，新加坡連續4年蟬連全球奢華消費最昂貴的城市；圖為新加坡濱海灣花園。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新加坡連續四年蟬聯全球奢華消費最昂貴城市。
  • 重點二：蘇黎世升至第二，受瑞郎走強與避險需求支撐。
  • 重點三：前十名首度無美洲城市，主因美元走弱所致。

瑞士寶盛集團（ Julius Baer Group）公布年度報告，手表、珠寶等商品全球價格飆漲之際，新加坡連續四年蟬連全球奢華消費最昂貴的城市。蘇黎世升至第二，超越倫敦；摩納哥則自2020年開始調查以來，首次進入前三名。香港和倫敦分居第四、第五。

瑞士寶盛表示，蘇黎世排名上升三位，反映瑞郎走強，受到瑞士穩定形和瑞郎在不確定時期扮演「價值儲存」角色所支撐。

新加坡長期居首，則是因住宅房地產和汽車價格偏高。這兩項在指數中權重最高，加上星元走強。這項指數以美元計價比較各城市價格。

瑞士寶盛研究主管加蒂克（Christian Gattiker）在報告中說：「2026年清楚可見的是，世界仍然錯綜複雜，不確定性仍處於很高水準。在這種環境下，穩定的城市和國家變得更具吸引力。」

瑞士寶盛生活型態指數比較25個城市，分析住宅房地產、汽車、商務艙機票、學費和精緻套餐晚餐等20項奢華商品和服務的價格漲幅。調查於2026年2月至3月訪問360名高淨值人士，受訪者家庭可投資資產至少100萬美元。

報告說，對高淨值人士而言，維持高檔生活水準的成本過去12個月「顯著」上升，今年指數以美元計平均上漲 10.2%。金價飆漲也反映在指數中，珠寶價格上漲16.4%，手表上漲15.5%。

杜拜排名降至第14，但瑞士寶盛表示，這反映其他城市成本上升，而不是這個金融中心變得更便宜。這家私人銀行也指出，指數資料蒐集是在伊朗衝突之前所做，之後中東局勢「已出現許多變化」，因此當地居民和跨國流動人士及家庭的前景「如今較不明朗」。

雪梨是今年排名上升最多的城市，躍升六位至第八。瑞士寶盛表示，這部分反映澳幣走強，也和澳洲「地理位置孤立」有關；進口高檔商品成本較高，使雪梨在榜單上明顯攀升。

三年來首次，前十名沒有任何美洲城市。這主要是因為美元兌其他主要貨幣貶值，儘管當地價格也大幅上漲。即使如此，北美過去一年財富累積仍相當強勁，有「驚人」的47%高淨值人士說資產價值顯著增加。

精華 FAQ

  • 新加坡連續四年蟬聯第一，主因是住宅房地產與汽車價格居高不下，且星元走強，使以美元計價的奢華消費成本持續偏高。

  • 蘇黎世躍升至第二名，主要反映瑞郎走強，以及瑞士在不確定時期被視為穩定、具價值儲存功能的避險資產，推升其相對排名。

  • 報告指出，前十名沒有美洲城市，主要是美元兌其他主要貨幣貶值所致；雖然當地價格也上漲，但匯率變動使排名相對下滑。

新加坡 瑞士 香港

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