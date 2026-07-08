摩納哥爆炸案女嫌陳屍基輔 烏拘2人 1人認罪坦承擅自行動

摩納哥爆炸案疑犯貝雷佐夫斯卡，6日晚被人發現陳屍基輔附近。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 摩納哥爆炸案女嫌貝雷佐夫斯卡在基輔附近被發現陳屍。

摩納哥爆炸案女嫌貝雷佐夫斯卡在基輔附近被發現陳屍。 重點二： 烏克蘭拘捕兩名涉案者，其中一名軍情人員承認犯案。

烏克蘭拘捕兩名涉案者，其中一名軍情人員承認犯案。 重點三：該案牽涉烏克蘭裔富商葉爾莫拉耶夫及跨國逃亡路線。

歐洲袖珍國摩納哥上月發生一宗疑似針對烏克蘭裔富商葉爾莫拉耶夫（Vadym Yermolaiev）的爆炸案，涉事女疑犯貝雷佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）於7月6日晚被人發現陳屍基輔附近。

烏克蘭當局翌日表示，他們就這宗謀殺案逮捕了兩人，其中包括一名烏克蘭國防部 情報總局（HUR）人員以及一名前執法人員。前者已承認罪行，並指他是擅自行動，一切舉動皆未有向上級匯報。

香港 01引述路透7日報導，烏克蘭總檢察長辦公室在社交媒體Telegram上發聲明，稱貝雷佐夫斯卡的屍體被發現時，其頭部有槍傷，附近也有手槍彈殼。

聲明指，兩名謀殺案疑犯在貝雷佐夫斯卡於1日返回烏克蘭後與她取得聯繫，並多次向後者的加密貨幣和銀行帳戶轉帳。

該軍情人員已承認他與涉案前執法人員殺害了貝雷佐夫斯卡，並表示自己沒有向上級匯報他與後者接觸及轉移資金等行為，所有行動都是他擅自決定。聲明還補充指，當局在搜查該前執法人員的住所時，發現了一個類似酷刑室的地下室房間。

摩納哥6月29日發生一起爆炸案，兇手犯案後逃逸。消息人士說，出生於烏克蘭的富商葉爾莫拉耶夫、他的伴侶與兒子在爆炸案中受傷。

路透指出，葉莫拉耶夫2019年取得賽普勒斯國籍，2023年被烏克蘭列入制裁名單，烏克蘭媒體報導，那與他在被俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）經商有關。

摩納哥副檢察官上周表示，嫌犯作案後徒步離開摩納哥，前往鄰近的法國，之後又駕車經過義大利等數個歐洲國家逃往德國。

根據國際刑警組織發布的紅色通緝令（Red Notice），39歲的貝雷佐夫斯卡是主要嫌疑人，國籍為烏克蘭，會說德語。她遭到摩納哥當局通緝，罪名包括謀殺未遂、在公共場所放置爆炸裝置且具犯罪意圖，以及密謀犯罪等。