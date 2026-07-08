法抗熱浪拚種10億棵樹 澆水足夠嗎？樹種怎麼選？
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法國政府為抵抗熱浪，提出2032年前種植10億棵樹的目標，引發政治人物、生態學者、環境研究機構的批評與提醒。尤其被視為解藥的「樹」，其實在熱浪期間也面臨缺水考驗；尋找能抗熱又耐寒的樹種，讓科學家們大傷腦筋。
世界報報導，法國自6日起迎來今年第3波熱浪，預計持續12天，將再次對生態系統與基礎結構造成威脅。在劇烈氣候變遷下，法國政府將「2032年前種植10億棵樹」列為優先政策。政府官網公布，2026年底前的階段目標為種下4.67億棵樹，已利用公共資金完成1.26億棵樹。
迴聲報（Les Echos）報導，南法城市土魯斯（Toulouse）為減緩城市熱島效應，已於2020年至2026年初期間種植11萬棵樹，引發該市環保黨市議員卡巴尼斯（Hélène Cabanes）批評。她提醒：「不能讓植樹數量成為宣傳口號，因為需要足夠的土地才能讓樹木茁壯成長。」
多年協助地方政府植樹的公共研究機構Cerema、城市自然小組負責人阿莫西（Joël Amossé）表示，「一般來說，樹根所需的空間，大約等同於樹冠的面積」，但都市地下空間往往佈滿管線，要尋找適合植樹的地方仍是一項挑戰。
法國國家自然史博物館生態學教授馬雄（Nathalie Machon）則提醒：「一棵橡樹為保持樹溫，每天需要消耗多達1000升的水，但前提是它必須先能吸收到這麼多水。」馬雄強調，「未來植樹必須選擇耐熱、且樹根能深入地下尋找水源的樹種」。因此，選擇樹種成為城市綠化的主要難關。
另綜合衛報、新華社報導，歐洲經歷破紀錄高溫的初夏熱浪後，近日又遭受山火肆虐，迫使數以萬計居民逃離家園。葡萄牙內政部長路易斯內維斯（Luis Neves）6日將現時的酷熱天氣及山火威脅形容為如「火藥桶」般危險，警告未來數天將面對嚴峻挑戰。
目前山火已吞噬葡萄牙、西班牙、法國和希臘逾2萬公頃土地。氣象預測顯示，本周氣溫預計再升，加上強風將進一步助長火勢。在法國庇里牛斯山脈地區，大火已燒毀5000公頃土地，導致1萬多人被迫撤離。
鄰近法國的西班牙，大火已吞噬2200公頃土地，其中巴塞隆納省周一兩處山火一度失控，導致超過4萬人就地避險。
法國面對連續熱浪與氣候變遷壓力，將植樹列為優先政策，希望以增加城市綠覆蓋來降溫、減少熱島效應，並強化生態系統與基礎設施的韌性。 專家指出樹木需要足夠土地讓根系發展，都市地下又常布滿管線，若只追求植樹數字，樹木可能難以健康成長，甚至無法長期存活，效果也會大打折扣。 面對更熱更乾的夏季，樹木不僅要耐熱，還得能以深根尋找水源；例如橡樹雖可降溫，但若無法取得足夠水分也難以存活，因此樹種篩選成關鍵難題。
精華 FAQ
法國面對連續熱浪與氣候變遷壓力，將植樹列為優先政策，希望以增加城市綠覆蓋來降溫、減少熱島效應，並強化生態系統與基礎設施的韌性。
專家指出樹木需要足夠土地讓根系發展，都市地下又常布滿管線，若只追求植樹數字，樹木可能難以健康成長，甚至無法長期存活，效果也會大打折扣。
面對更熱更乾的夏季，樹木不僅要耐熱，還得能以深根尋找水源；例如橡樹雖可降溫，但若無法取得足夠水分也難以存活，因此樹種篩選成關鍵難題。
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