法抗熱浪拚種10億棵樹 澆水足夠嗎？樹種怎麼選？

法國為抵抗熱浪，政府提出2032年前種植10億棵樹的目標引發熱議；圖為遊客在塞納河畔的「巴黎沙灘」活動中，於噴霧噴泉下消暑。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 法國擬於2032年前種植10億棵樹，作為抵抗熱浪的核心政策。

法國擬於2032年前種植10億棵樹，作為抵抗熱浪的核心政策。 重點二： 專家指出都市植樹需有足夠空間與管線規劃，不能只拚數量。

專家指出都市植樹需有足夠空間與管線規劃，不能只拚數量。 重點三：在缺水與高溫下，樹種選擇成難題，須挑耐熱且根系深的品種。

法國政府為抵抗熱浪 ，提出2032年前種植10億棵樹的目標，引發政治人物、生態學者、環境研究機構的批評與提醒。尤其被視為解藥的「樹」，其實在熱浪期間也面臨缺水考驗；尋找能抗熱又耐寒的樹種，讓科學家們大傷腦筋。

世界報報導，法國自6日起迎來今年第3波熱浪，預計持續12天，將再次對生態系統與基礎結構造成威脅。在劇烈氣候變遷 下，法國政府將「2032年前種植10億棵樹」列為優先政策。政府官網公布，2026年底前的階段目標為種下4.67億棵樹，已利用公共資金完成1.26億棵樹。

迴聲報（Les Echos）報導，南法城市土魯斯（Toulouse）為減緩城市熱島效應，已於2020年至2026年初期間種植11萬棵樹，引發該市環保黨市議員卡巴尼斯（Hélène Cabanes）批評。她提醒：「不能讓植樹數量成為宣傳口號，因為需要足夠的土地才能讓樹木茁壯成長。」

多年協助地方政府植樹的公共研究機構Cerema、城市自然小組負責人阿莫西（Joël Amossé）表示，「一般來說，樹根所需的空間，大約等同於樹冠的面積」，但都市地下空間往往佈滿管線，要尋找適合植樹的地方仍是一項挑戰。

法國國家自然史博物館生態學教授馬雄（Nathalie Machon）則提醒：「一棵橡樹為保持樹溫，每天需要消耗多達1000升的水，但前提是它必須先能吸收到這麼多水。」馬雄強調，「未來植樹必須選擇耐熱、且樹根能深入地下尋找水源的樹種」。因此，選擇樹種成為城市綠化的主要難關。

另綜合衛報、新華社報導，歐洲經歷破紀錄高溫的初夏熱浪後，近日又遭受山火肆虐，迫使數以萬計居民逃離家園。葡萄牙內政部長路易斯內維斯（Luis Neves）6日將現時的酷熱天氣及山火威脅形容為如「火藥桶」般危險，警告未來數天將面對嚴峻挑戰。

目前山火已吞噬葡萄牙、西班牙、法國和希臘逾2萬公頃土地。氣象預測顯示，本周氣溫預計再升，加上強風將進一步助長火勢。在法國庇里牛斯山脈地區，大火已燒毀5000公頃土地，導致1萬多人被迫撤離。

鄰近法國的西班牙，大火已吞噬2200公頃土地，其中巴塞隆納省周一兩處山火一度失控，導致超過4萬人就地避險。