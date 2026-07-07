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民主剛果伊波拉疫情仍在蔓延 醫護人員也難防感染

中央社／日內瓦7日綜合外電報導
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世界衛生組織WHO）官員今天表示，在剛果民主共和國爆發的伊波拉（Ebola）疫情尚未穩定，且人口流動持續助長病毒傳播，使疫情目前仍在擴大。

路透社報導，民主剛果（DR Congo）目前已有1561起確診病例，其中包含506起死亡病例。這是罕見的邦迪布焦（Bundibugyo）伊波拉病毒株有史以來最嚴重的疫情，目前尚無經證實可有效治療或治癒這種病毒株的方法。

世衛組織駐民主剛果代表安西亞（Anne Ancia）在疫情重災區伊圖里省（Ituri）布尼亞（Bunia），透過視訊連線向路透社記者表示：「不幸的是，疫情仍處於擴張階段。我們很希望能說疫情正趨於穩定，但坦白講，我們現在還不能這麼說。」

安西亞指出，目前各地仍面臨重大挑戰，例如部分伊波拉治療中心的病床使用率已達90%。

她表示，另一個難題是，在民主剛果東部的採礦小鎮蒙布瓦魯（Mongbwalu），染病的工人並未留在當地接受治療，而是前往其他地方，導致疫情散到新的地區。

除此之外，此次疫情的許多確診者都是醫護人員，其中還有不少人是在5月中旬疫情正式宣布爆發前就已感染病毒。由於伊波拉病毒主要透過體液傳播，許多醫護人員又因缺乏靴子、手套和防水防護衣等裝備，難以有效防範感染。

精華 FAQ

  • 根據世界衛生組織與路透社資料，民主剛果已累計1561起確診、506起死亡，且疫情仍在擴大，尚未出現明顯趨緩跡象。

  • 世衛表示，人口持續流動使病毒往新地區傳播，加上部分治療中心床位使用率高達九成，顯示疫情仍處於擴張階段，難以判定已受控制。

  • 因伊波拉主要透過體液傳播，但許多醫護人員缺乏靴子、手套與防水防護衣等裝備，防護不足，再加上部分病例在宣布爆發前已感染，風險更高。

WHO 疫情 世界衛生組織

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