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法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

編譯梁采蘩／即時報導
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敘國官媒指出，大馬士革市中心7日兩起爆炸是由爆裂物引發。現場可見大量濃煙升起。社...
敘國官媒指出，大馬士革市中心7日兩起爆炸是由爆裂物引發。現場可見大量濃煙升起。社群媒體廣泛流傳的畫面顯示，一輛車起火燃燒，街道上有血跡。（路透）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日訪問敘利亞會晤總統夏拉（Ahmad al-Sharaa），敘國首都大馬士革卻驚傳爆炸。

美聯社報導，爆炸發生時，馬克宏已進入敘利亞總統府。爆炸地點位於馬克宏下榻的四季飯店附近。敘利亞當局未立即對此事發表回應。法國總統府表示，馬克宏安全無虞，訪問敘利亞行程持續進行。

敘利亞國營媒體引述一名未具名安全官員報導，首都市中心兩起爆炸是由爆裂物引發。現場可見大量濃煙升起。社群媒體廣泛流傳的畫面顯示，一輛車起火燃燒，街道上有血跡。目前尚無傷亡通報。沒有任何組織立即宣稱犯案。

這起事件發生前數日，大馬士革司法宮（Justice Palace）附近一家咖啡館有爆裂物引爆，造成至少10人死亡、20人受傷。

法國總統馬克宏7日訪問敘利亞會晤總統夏拉，敘利亞首都大馬士革卻驚傳爆炸。（路透）
法國總統馬克宏7日訪問敘利亞會晤總統夏拉，敘利亞首都大馬士革卻驚傳爆炸。（路透）

精華 FAQ

  • 他在會晤敘利亞總統夏拉期間，大馬士革市中心傳出兩起爆炸，現場可見濃煙升起，附近還有車輛起火與血跡，情勢一度引發關注。

  • 根據法國總統府說法，爆炸發生時馬克宏已進入敘利亞總統府，並未受到波及，法方強調他安全無虞，訪問行程也照常持續進行。

  • 敘利亞國營媒體引述安全官員稱，市中心兩起爆炸疑由爆裂物引發，暫未接獲傷亡通報，也沒有任何組織立即宣稱對事件負責。

敘利亞 馬克宏 大馬士革

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