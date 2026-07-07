法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

敘國官媒指出，大馬士革市中心7日兩起爆炸是由爆裂物引發。現場可見大量濃煙升起。社群媒體廣泛流傳的畫面顯示，一輛車起火燃燒，街道上有血跡。（路透）

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）7日訪問敘利亞 會晤總統夏拉（Ahmad al-Sharaa），敘國首都大馬士革 卻驚傳爆炸。

美聯社報導，爆炸發生時，馬克宏已進入敘利亞總統府。爆炸地點位於馬克宏下榻的四季飯店附近。敘利亞當局未立即對此事發表回應。法國總統府表示，馬克宏安全無虞，訪問敘利亞行程持續進行。

敘利亞國營媒體引述一名未具名安全官員報導，首都市中心兩起爆炸是由爆裂物引發。現場可見大量濃煙升起。社群媒體廣泛流傳的畫面顯示，一輛車起火燃燒，街道上有血跡。目前尚無傷亡通報。沒有任何組織立即宣稱犯案。

這起事件發生前數日，大馬士革司法宮（Justice Palace）附近一家咖啡館有爆裂物引爆，造成至少10人死亡、20人受傷。

法國總統馬克宏7日訪問敘利亞會晤總統夏拉，敘利亞首都大馬士革卻驚傳爆炸。（路透）