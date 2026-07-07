卡達LNG船駛出荷姆茲海峽遭無人機或飛彈擊中 歐洲天然氣價格急漲4.5%

一艘滿載液化天然氣 （LNG）的運輸船駛出荷莫茲海峽 時，在阿曼外海遭不明物體擊中，加深船東不安，也對美伊停火協議構成考驗。

彭博引述知情人士說，Al Rekayyat 號周二凌晨遭擊。安全顧問公司 EOS Risk Group 發出警報，證實攻擊發生在阿曼利馬以東約 8 海里（15 公里）處，隨後引發火災，並將事件歸類為無人機或飛彈攻擊。

船舶追蹤資料顯示，這艘船由卡達國營航運公司 Nakilat 持有，當時似乎關閉了自動識別系統。。英國海事貿易行動辦公室稍早發布警報，但未識別船隻名稱。

自美國和以色列 2 月下旬開始攻擊伊朗 以來，荷莫茲海峽一直是各方關注焦點。船東必須評估通行安全，才能決定是否派船進出波斯灣。

周二攻擊事件已引發新的疑慮。船運資料顯示，另一艘在卡達裝載、原本準備駛出波斯灣的 LNG運輸船 Al Areesh，周二似乎轉向。這艘LNG船先前顯示目的地為巴基斯坦卡西姆港。

消息傳出後，歐洲天然氣價格在亞洲早盤一度上漲 4.5%，布蘭特原油期貨也小幅走高。近日油價重挫，因市場預期會有更多船隻可通過海峽，引發供應可能即將過剩的疑慮。

上月簽署臨時和平協議後，荷莫茲海峽交通已有改善，但仍面臨挑戰和中斷。伊朗不時宣示對這條水道的控制權，阻擋未經核准航線，或對船隻發動攻擊。周一，一批和日本有關的船隻似乎沿著伊朗核准的航線通過海峽。

不過，在尋求持久和平的談判之際，如何管理這個咽喉要道，仍缺乏明確的永久解方。

情報公司 Kpler 資料顯示，近日所有通行船隻中，三分之二走的是海峽北側、伊朗核准的航道，其餘則走美方管理的阿曼航線。

資料顯示，僅周一就有 25 艘船通過荷莫茲海峽，其中只有三艘是在開啟自動識別系統的情況下，走阿曼側航線。當地執勤的海軍部隊曾更新資訊，提醒船東美方管理的阿曼航線仍可使用。

Kpler 資深原油分析師徐沐宇（Muyu Xu）說：「不同航道仍持續被使用，顯示海峽交通仍在運作，但也呈現分散狀態，因為船東會依各自風險評估，採取不同航線策略。」

卡達油輪遇襲，也直接威脅卡達恢復全球最大 LNG 設施出貨的計畫。知情人士說，Al Rekayyat 號滿載的LNG是本月從卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）裝載的。