我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

世界盃／紅牌爭議下踢走美國 比利時球員跳「川普舞」慶祝

卡達LNG船駛出荷姆茲海峽遭無人機或飛彈擊中 歐洲天然氣價格急漲4.5%

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00

一艘滿載液化天然氣（LNG）的運輸船駛出荷莫茲海峽時，在阿曼外海遭不明物體擊中，加深船東不安，也對美伊停火協議構成考驗。

彭博引述知情人士說，Al Rekayyat 號周二凌晨遭擊。安全顧問公司 EOS Risk Group 發出警報，證實攻擊發生在阿曼利馬以東約 8 海里（15 公里）處，隨後引發火災，並將事件歸類為無人機或飛彈攻擊。

船舶追蹤資料顯示，這艘船由卡達國營航運公司 Nakilat 持有，當時似乎關閉了自動識別系統。。英國海事貿易行動辦公室稍早發布警報，但未識別船隻名稱。

自美國和以色列 2 月下旬開始攻擊伊朗以來，荷莫茲海峽一直是各方關注焦點。船東必須評估通行安全，才能決定是否派船進出波斯灣。

周二攻擊事件已引發新的疑慮。船運資料顯示，另一艘在卡達裝載、原本準備駛出波斯灣的 LNG運輸船 Al Areesh，周二似乎轉向。這艘LNG船先前顯示目的地為巴基斯坦卡西姆港。

消息傳出後，歐洲天然氣價格在亞洲早盤一度上漲 4.5%，布蘭特原油期貨也小幅走高。近日油價重挫，因市場預期會有更多船隻可通過海峽，引發供應可能即將過剩的疑慮。

上月簽署臨時和平協議後，荷莫茲海峽交通已有改善，但仍面臨挑戰和中斷。伊朗不時宣示對這條水道的控制權，阻擋未經核准航線，或對船隻發動攻擊。周一，一批和日本有關的船隻似乎沿著伊朗核准的航線通過海峽。

不過，在尋求持久和平的談判之際，如何管理這個咽喉要道，仍缺乏明確的永久解方。

情報公司 Kpler 資料顯示，近日所有通行船隻中，三分之二走的是海峽北側、伊朗核准的航道，其餘則走美方管理的阿曼航線。

資料顯示，僅周一就有 25 艘船通過荷莫茲海峽，其中只有三艘是在開啟自動識別系統的情況下，走阿曼側航線。當地執勤的海軍部隊曾更新資訊，提醒船東美方管理的阿曼航線仍可使用。

Kpler 資深原油分析師徐沐宇（Muyu Xu）說：「不同航道仍持續被使用，顯示海峽交通仍在運作，但也呈現分散狀態，因為船東會依各自風險評估，採取不同航線策略。」

卡達油輪遇襲，也直接威脅卡達恢復全球最大 LNG 設施出貨的計畫。知情人士說，Al Rekayyat 號滿載的LNG是本月從卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）裝載的。

精華 FAQ

  • 遭擊中的船隻是由卡達國營航運公司Nakilat持有的Al Rekayyat號，當時正滿載LNG自荷姆茲海峽附近通過，事件發生於阿曼外海。

  • 因攻擊發生在關鍵運輸航道附近，市場擔心更多LNG船與油輪通行受阻，供應風險升高，歐洲天然氣價格因此在亞洲早盤一度上漲4.5%。

  • 目前通行船隻分散使用兩條航道，約三分之二走伊朗核准的北側航線，其餘走阿曼側航線，顯示航運仍運作但船東依風險評估調整路線。

天然氣 荷莫茲海峽 伊朗

上一則

哈米尼遺體運抵聖城 群眾嗆復仇：不要協議 要川普人頭

延伸閱讀

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船
貨輪紅海遭襲 中東航行安全變數 荷莫茲海峽前景堪慮

貨輪紅海遭襲 中東航行安全變數 荷莫茲海峽前景堪慮

伊朗攻擊荷莫茲貨船 無人機擊傷長榮「長麗輪」 美伊和平協議拉警報

伊朗攻擊荷莫茲貨船 無人機擊傷長榮「長麗輪」 美伊和平協議拉警報
荷莫茲海峽再傳船隻遇襲 伊朗射飛彈擊中兩艘商船

荷莫茲海峽再傳船隻遇襲 伊朗射飛彈擊中兩艘商船

熱門新聞

人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
俄羅斯國防部新聞處2024年10月11日發布的照片顯示，俄羅斯國防部長別洛烏索夫視察新成立的國防部先進無人技術中心「盧比孔」。（美聯社）

路透揭機密文件 俄國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍「這缺點」

2026-07-01 06:30

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相