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極右政黨執政機率高…德國擬限制邦政府接觸國家機密

編譯中心／綜合6日電
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文章重點整理：

  • 重點一：德國多邦將選舉，AfD在薩森-安哈特支持率突破四成。
  • 重點二：佩斯托瑞斯稱，正研究限制AfD邦政府接觸國家機密。
  • 重點三：AfD遭疑親俄且被列極右極端勢力，政界高度憂心。

德國數邦下半年將舉行邦議會選舉，民調顯示極右翼另類選擇黨（AfD）可望首次取得邦政府執政權。國防部長佩斯托瑞斯周末接受德媒專訪表示，AfD與俄羅斯關係密切，正研究如何限制該黨籍邦政府接觸國家機密資訊，以保護國家安全。

德國下半年將舉行柏林、薩森-安哈特（Sachsen-Anhalt）、麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern）選舉，最新民調顯示，AfD在薩森-安哈特支持率已突破四成，有極大機率在9月選舉後取得邦政府組閣權，成立史上第一個由該黨執政的邦政府。

AfD去年被德國聯邦憲法保護局（BfV）認定為「已確認的極右翼極端主義勢力」，但該認定因AfD提起訴訟，目前暫停適用，相關司法程序仍在進行中。儘管如此，不少德國政界人士仍對AfD可能首度取得邦政府執政權感到憂心。

針對此議題，國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）周末接受畫報（Bild）影音專訪時指出，AfD與普亭（Vladimir Putin）的密切關係無庸置疑，過去該黨收受俄羅斯資金的懷疑也層出不窮。

有鑑AfD可能取得薩森-安哈特邦執政權，佩斯托瑞斯表示，聯邦政府正密切研究，哪些人可以獲准接觸機密等級資訊。他說，「我們現在就已經在處理這個問題。這是我們的義務，因為這關係到我們國家的安全。」

德國採聯邦制，邦政府官員因職務需要，可能接觸聯邦政府提供的機密資訊，例如聯邦國防軍駐地、軍事設施、民防、危機管理、反恐及關鍵基礎設施保護等事務。不過，這類資訊並非自動提供，而是依職務需要及安全審查決定是否授權。

佩斯托瑞斯指出，若AfD在薩森-安哈特邦議會選舉中取得絕對多數，身為民主人士，他會感到極大的憂慮，因為AfD已清楚展現其對德國民主制度的敵意，若該黨取得絕對多數，將是一個「非常、非常糟糕的訊號」。

至於若有聯邦國防軍士兵支持AfD，佩斯托瑞斯表示，他會告訴對方，「為了我們的民主，請好好想清楚。」但他同時強調，投票給誰終究是每位公民自己的決定。

精華 FAQ

  • 因AfD被指與俄羅斯關係密切，且可能在邦選後掌權，德國聯邦政府擔憂敏感資訊外洩，正研究依職務與安全審查限制其接觸國家機密。

  • 最新民調顯示，AfD在薩森-安哈特邦支持率已突破四成，若選舉結果維持，9月後極可能組閣，成為該黨史上首個執政邦政府。

  • 佩斯托瑞斯認為，若AfD拿下絕對多數，將向民主制度釋出極糟訊號；他直言該黨對民主懷有敵意，並提醒軍人支持者審慎思考。

德國 俄羅斯 國防部

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