加拿大史上最大軍購 攜手德國造12潛艦 南韓搶大單出局

加拿大總理卡尼6日宣布，加拿大已選擇德國TKMS公司為其海軍建造12艘潛艦。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加拿大選定德國TKMS為新一代潛艦優先供應商。

加拿大選定德國TKMS為新一代潛艦優先供應商。 重點二： 這筆最多12艘潛艦訂單可望成加拿大史上最大軍購。

這筆最多12艘潛艦訂單可望成加拿大史上最大軍購。 重點三：南韓韓華海洋落選，稱未能突破北約聯盟壁壘。

加拿大 政府在北約（NATO）峰會前宣布，德國 蒂森克虜伯海洋系統公司（TKMS）與南韓 韓華海洋公司（Hanwha Ocean）歷經激烈競標後，最終由德國TKMS獲選為加拿大新一代潛艦計畫的優先供應商，雙方將就建造最多12艘常規動力潛艦展開合約談判。這項採購案總金額高達數百億美元，不僅可望成為加拿大歷來最大國防採購案，也將成為德國軍工企業TKMS成立以來最大的一筆訂單。一名德國政府高層官員6日表示，也會讓加拿大與歐洲的關係更加緊密。

綜合路透、美聯社報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在大西洋港口哈利法克斯（Halifax）舉行記者會表示，面對日益危險且充滿分歧的國際局勢，加拿大必須進一步強化國防能力，以維護國家主權並履行對盟友的承諾。他表示，此次招標競爭激烈，最終在德國TKMS與南韓韓華海洋公司兩家廠商中，選定TKMS為優先供應商。

根據加拿大政府說明，TKMS提出的是212CD級潛艦方案。該型潛艦目前由德國與挪威共同採購，平台已針對北極海域作戰環境進行優化，並可與北約系統完全相容，具備通訊、情報共享及聯合作戰能力。TKMS也強調，其潛艦長期服務於北約成員國，可提升聯盟整體水下作戰能力。

競標失利的南韓韓華海洋則以KSS-III柴電潛艦參與競標，並主打成本效益及產業投資，雙方皆承諾可為加拿大創造就業與投資機會。韓華海洋在結果公布後發表聲明表示，公司已盡最大努力，但「無法克服北約聯盟所帶來的壁壘」。

對此，卡尼表示，選擇德國並不代表加拿大降低對亞洲夥伴的重視，而是基於整體軍事需求所作出的決定。德國政府官員向路透表示，若雙方最終完成簽約，將成為德加兩國深化戰略合作的重要起點，也有助加拿大未來數十年進一步加強與歐洲的安全合作。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）則表示，這項合作將使加拿大、德國與挪威建立更緊密的長期夥伴關係。

加拿大擁有全球最長的海岸線，但目前四艘維多利亞級（Victoria-class）潛艦中，僅一艘具備正常運作能力。在北約持續要求成員國提高國防支出的背景下，加拿大政府近年持續增加軍事投資，除已達成國防支出占國內生產毛額（GDP）2%的北約目標外，也規畫2035年前將國防相關支出提高至GDP的5%，以符合北約最新防務目標。

卡尼表示，TKMS已承諾調整德國與挪威現有生產排程，使加拿大首批四艘潛艦可望於2034年交付，較原先預計的2036年提前兩年，並將對加拿大投入數百億美元的投資。

加拿大總理卡尼6日宣布，加拿大已選擇德國TKMS公司為其海軍建造12艘潛艦。（路透）