我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

加拿大史上最大軍購 攜手德國造12潛艦 南韓搶大單出局

編譯中心／綜合6日電
加拿大總理卡尼6日宣布，加拿大已選擇德國TKMS公司為其海軍建造12艘潛艦。（路...
加拿大總理卡尼6日宣布，加拿大已選擇德國TKMS公司為其海軍建造12艘潛艦。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加拿大選定德國TKMS為新一代潛艦優先供應商。
  • 重點二：這筆最多12艘潛艦訂單可望成加拿大史上最大軍購。
  • 重點三：南韓韓華海洋落選，稱未能突破北約聯盟壁壘。

加拿大政府在北約（NATO）峰會前宣布，德國蒂森克虜伯海洋系統公司（TKMS）與南韓韓華海洋公司（Hanwha Ocean）歷經激烈競標後，最終由德國TKMS獲選為加拿大新一代潛艦計畫的優先供應商，雙方將就建造最多12艘常規動力潛艦展開合約談判。這項採購案總金額高達數百億美元，不僅可望成為加拿大歷來最大國防採購案，也將成為德國軍工企業TKMS成立以來最大的一筆訂單。一名德國政府高層官員6日表示，也會讓加拿大與歐洲的關係更加緊密。

綜合路透、美聯社報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在大西洋港口哈利法克斯（Halifax）舉行記者會表示，面對日益危險且充滿分歧的國際局勢，加拿大必須進一步強化國防能力，以維護國家主權並履行對盟友的承諾。他表示，此次招標競爭激烈，最終在德國TKMS與南韓韓華海洋公司兩家廠商中，選定TKMS為優先供應商。

根據加拿大政府說明，TKMS提出的是212CD級潛艦方案。該型潛艦目前由德國與挪威共同採購，平台已針對北極海域作戰環境進行優化，並可與北約系統完全相容，具備通訊、情報共享及聯合作戰能力。TKMS也強調，其潛艦長期服務於北約成員國，可提升聯盟整體水下作戰能力。

競標失利的南韓韓華海洋則以KSS-III柴電潛艦參與競標，並主打成本效益及產業投資，雙方皆承諾可為加拿大創造就業與投資機會。韓華海洋在結果公布後發表聲明表示，公司已盡最大努力，但「無法克服北約聯盟所帶來的壁壘」。

對此，卡尼表示，選擇德國並不代表加拿大降低對亞洲夥伴的重視，而是基於整體軍事需求所作出的決定。德國政府官員向路透表示，若雙方最終完成簽約，將成為德加兩國深化戰略合作的重要起點，也有助加拿大未來數十年進一步加強與歐洲的安全合作。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）則表示，這項合作將使加拿大、德國與挪威建立更緊密的長期夥伴關係。

加拿大擁有全球最長的海岸線，但目前四艘維多利亞級（Victoria-class）潛艦中，僅一艘具備正常運作能力。在北約持續要求成員國提高國防支出的背景下，加拿大政府近年持續增加軍事投資，除已達成國防支出占國內生產毛額（GDP）2%的北約目標外，也規畫2035年前將國防相關支出提高至GDP的5%，以符合北約最新防務目標。

卡尼表示，TKMS已承諾調整德國與挪威現有生產排程，使加拿大首批四艘潛艦可望於2034年交付，較原先預計的2036年提前兩年，並將對加拿大投入數百億美元的投資。

加拿大總理卡尼6日宣布，加拿大已選擇德國TKMS公司為其海軍建造12艘潛艦。（路...
加拿大總理卡尼6日宣布，加拿大已選擇德國TKMS公司為其海軍建造12艘潛艦。（路透）

精華 FAQ

  • 最大看點是加拿大將採購最多12艘常規動力潛艦，總金額高達數百億美元，可能成為該國史上最大國防採購案，同時也帶動與歐洲的戰略合作。

  • TKMS提出的212CD級潛艦已由德國與挪威採購，並針對北極環境優化，且可與北約系統完全相容，具備通訊、情報共享與聯合作戰優勢，符合加拿大需求。

  • 韓華海洋表示已盡最大努力，但未能克服北約聯盟帶來的壁壘。卡尼則強調，選擇德國並非降低對亞洲夥伴的重視，而是依整體軍事需求決定。

加拿大 南韓 德國

上一則

哈瑪斯解散近20年加薩走廊統治機構 以色列怒批政治秀

下一則

哈米尼遺體運抵聖城 群眾嗆復仇：不要協議 要川普人頭

延伸閱讀

拉攏亞洲能源貿易 加拿大宣布興建全新輸油管線 降低對美依賴

拉攏亞洲能源貿易 加拿大宣布興建全新輸油管線 降低對美依賴
伊朗與格陵蘭議題加深歐美裂痕 北約峰會重點一次看

伊朗與格陵蘭議題加深歐美裂痕 北約峰會重點一次看
總理全力布局明年連任選戰 義大利拒出資為烏買武器

總理全力布局明年連任選戰 義大利拒出資為烏買武器
英日義簽署46億英鎊合約 推進第6代戰機開發計畫

英日義簽署46億英鎊合約 推進第6代戰機開發計畫

熱門新聞

人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
俄羅斯國防部新聞處2024年10月11日發布的照片顯示，俄羅斯國防部長別洛烏索夫視察新成立的國防部先進無人技術中心「盧比孔」。（美聯社）

路透揭機密文件 俄國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍「這缺點」

2026-07-01 06:30

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相