日本多地熊出沒 學生可請「怕熊假」 透過補課銜接課程

日本近來熊隻出沒事件頻傳，學生上下學安全引發家長憂慮。(路透)

日本 近來熊隻出沒事件頻傳，學生上下學安全引發家長憂慮。為兼顧學童安全與受教權，部分地方政府陸續採取特例，允許學生因為擔心熊出沒而請假時，不列為缺席，並透過補課等方式協助學生銜接課程。

共同社報導，仙台市今年5月通知市立國中、小學、高中及幼兒園，若學生或家長因擔憂熊隻出沒而未到校，可由校長認定為「出席停止」，不計入缺席紀錄。這項措施除適用一般課程外，也涵蓋校外教學，學校會視需要安排補課，避免影響學習進度。

秋田市也採取相同作法。今年6月，當地一所學校附近發現熊出沒後，市立土崎中學的校長依照規定，將約30名學生列為「出席停止」，不列為缺席。

在新潟縣三條市，市政府則規定，只要新潟縣發布「熊出沒特別警報」，學生即可適用「出席停止」措施，不列為缺席。

熊患嚴重地區也採取更嚴格的防範措施。今年6月，宇都宮市市中心出現熊蹤後，市政府宣布全市94所公立國中、小學停課3天，以保障學生安全。

不過，由於各地熊害情況不盡相同，不少熊隻出沒頻繁的地方政府坦言，對於應如何制定相關規範仍感到困惑，希望能有更明確的參考依據。

對此，日本文部科學省表示，目前沒有制定全國統一指引的計畫，而是尊重各地方政府依據實際情況，自行研擬並實施相關措施，以兼顧學生安全與教育需求。