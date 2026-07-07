我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

日本多地熊出沒 學生可請「怕熊假」 透過補課銜接課程

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本近來熊隻出沒事件頻傳，學生上下學安全引發家長憂慮。(路透)
日本近來熊隻出沒事件頻傳，學生上下學安全引發家長憂慮。(路透)

日本近來熊隻出沒事件頻傳，學生上下學安全引發家長憂慮。為兼顧學童安全與受教權，部分地方政府陸續採取特例，允許學生因為擔心熊出沒而請假時，不列為缺席，並透過補課等方式協助學生銜接課程。

共同社報導，仙台市今年5月通知市立國中、小學、高中及幼兒園，若學生或家長因擔憂熊隻出沒而未到校，可由校長認定為「出席停止」，不計入缺席紀錄。這項措施除適用一般課程外，也涵蓋校外教學，學校會視需要安排補課，避免影響學習進度。

秋田市也採取相同作法。今年6月，當地一所學校附近發現熊出沒後，市立土崎中學的校長依照規定，將約30名學生列為「出席停止」，不列為缺席。

在新潟縣三條市，市政府則規定，只要新潟縣發布「熊出沒特別警報」，學生即可適用「出席停止」措施，不列為缺席。

熊患嚴重地區也採取更嚴格的防範措施。今年6月，宇都宮市市中心出現熊蹤後，市政府宣布全市94所公立國中、小學停課3天，以保障學生安全。

不過，由於各地熊害情況不盡相同，不少熊隻出沒頻繁的地方政府坦言，對於應如何制定相關規範仍感到困惑，希望能有更明確的參考依據。

對此，日本文部科學省表示，目前沒有制定全國統一指引的計畫，而是尊重各地方政府依據實際情況，自行研擬並實施相關措施，以兼顧學生安全與教育需求。

精華 FAQ

  • 仙台市已通知市立學校與幼兒園，若學生或家長因擔憂熊出沒未到校，可由校長認定為出席停止；秋田市與新潟縣三條市也採取類似做法。

  • 這些地區通常不把請假記為缺席，學校會視情況安排補課、銜接教材或調整學習進度，讓學生在兼顧安全的同時，不致影響受教權。

  • 日本文部科學省表示，目前沒有制定全國統一指引的計畫，傾向尊重各地方政府依熊害嚴重程度與實際情況，自行研擬最合適的安全措施。

日本

上一則

世界盃補水暫停掀「如廁潮」 東京都用水量瞬間飆升

下一則

極右政黨執政機率高…德國擬限制邦政府接觸國家機密

延伸閱讀

熊隻現蹤頻傳 東京近郊當局採購防熊噴霧供校園社區

熊隻現蹤頻傳 東京近郊當局採購防熊噴霧供校園社區
日本超商設置狼型機器人 靠巨響和強光驅趕熊隻

日本超商設置狼型機器人 靠巨響和強光驅趕熊隻
台校園暴力攀升 輔導教師吃緊 有學生求助要等1個月

台校園暴力攀升 輔導教師吃緊 有學生求助要等1個月
國際學生流失 漸多大學削減開支

國際學生流失 漸多大學削減開支

熱門新聞

人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
俄羅斯國防部新聞處2024年10月11日發布的照片顯示，俄羅斯國防部長別洛烏索夫視察新成立的國防部先進無人技術中心「盧比孔」。（美聯社）

路透揭機密文件 俄國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍「這缺點」

2026-07-01 06:30

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相