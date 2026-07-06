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哪裡消費最奢華？新加坡蟬聯4年最貴城市 紐約、舊金山榜上無名

編譯劉忠勇／綜合外電
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新加坡連續四年蟬連全球奢華消費最昂貴的城市。圖為新加坡樟宜機場。(新華社)
新加坡連續四年蟬連全球奢華消費最昂貴的城市。圖為新加坡樟宜機場。(新華社)

瑞士寶盛集團（Julius Baer Group）公布年度報告，手表、珠寶等商品全球價格飆漲之際，新加坡連續四年蟬連全球奢華消費最昂貴的城市。

蘇黎世升至第二，超越倫敦；摩納哥則自2020年開始調查以來，首次進入前三名。香港和倫敦分居第四、第五。

瑞士寶盛表示，蘇黎世排名上升三位，反映瑞郎走強，受到瑞士穩定形和瑞郎在不確定時期扮演「價值儲存」角色所支撐。

新加坡長期居首，則是因住宅房地產和汽車價格偏高。這兩項在指數中權重最高，加上星元走強。這項指數以美元計價比較各城市價格。

瑞士寶盛研究主管加蒂克（Christian Gattiker）在報告中說：「2026 年清楚可見的是，世界仍然錯綜複雜，不確定性仍處於很高水準。在這種環境下，穩定的城市和國家變得更具吸引力。」

瑞士寶盛生活型態指數比較25個城市，分析住宅房地產、汽車、商務艙機票、學費和精緻套餐晚餐等20項奢華商品和服務的價格漲幅。調查於2026年2月至3月訪問360名高淨值人士，受訪者家庭可投資資產至少100萬美元。

報告說，對高淨值人士而言，維持高檔生活水準的成本過去12個月「顯著」上升，今年指數以美元計平均上漲10.2%。金價飆漲也反映在指數中，珠寶價格上漲16.4%，手表上漲15.5%。

杜拜排名降至第14，但瑞士寶盛表示，這反映其他城市成本上升，而不是這個金融中心變得更便宜。這家私人銀行也指出，指數資料蒐集是在伊朗衝突之前所做，之後中東局勢「已出現許多變化」，因此當地居民和跨國流動人士及家庭的前景「如今較不明朗」。

雪梨是今年排名上升最多的城市，躍升六位至第八。瑞士寶盛表示，這部分反映澳幣走強，也和澳洲「地理位置孤立」有關；進口高檔商品成本較高，使雪梨在榜單上明顯攀升。

三年來首次，前十名沒有任何美洲城市。這主要是因為美元兌其他主要貨幣貶值，儘管當地價格也大幅上漲。即使如此，北美過去一年財富累積仍相當強勁，有「驚人」的47%高淨值人士說資產價值顯著增加。

精華 FAQ

  • 瑞士寶盛年度生活型態指數顯示，新加坡連續四年排名第一。原因包括住宅房地產與汽車價格偏高，再加上星元走強，使以美元計價的奢華消費成本持續居高不下。

  • 蘇黎世升至第二名，反映瑞郎走強與瑞士在不確定時期的穩定形象；摩納哥則自2020年調查以來首次進入前三名，顯示高端城市的消費成本競爭更趨激烈。

  • 報告指出，前十名沒有美洲城市，主因是美元兌其他主要貨幣貶值，雖然當地價格也在上升，但換算成美元後相對排名下滑。不過北美高淨值人士財富仍大幅增加。

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