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古巴電網全面癱瘓 1000萬人口無電可用

中央社／哈瓦那6日綜合外電報導
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古巴電網營運商指出，全國電網今天中午全面癱瘓，導致這個加勒比海島國約1000萬人陷入停電。

路透社報導，國營聯合電力公司（Union Electrica de Cuba, UNE）指出，正在調查全國大規模停電的原因。

過去數個月以來，古巴飽受長達數小時，甚至近來長達數日的停電之苦，部分原因與電網老舊及美國實施石油封鎖、切斷這個島國燃料供應有關。

這起全國性停電對於早已飽受輪流停電影響、在炎熱的加勒比海夏季期間無法正常工作和安眠的古巴民眾來說，無疑更是雪上加霜。

在長達數年經濟危機期間，古巴一直難以維持穩定電力供應。尤其在美國總統川普升高壓力之下，共產黨統治的古巴政府如今面臨前所未有困境。

今天電網癱瘓時，近2/3國土早已處於停電狀態。

精華 FAQ

  • 這次電網全面癱瘓影響了古巴約一千萬人口，幾乎等於全國居民都無電可用。事件發生時，島上原本就已有近三分之二國土處於停電狀態。

  • 國營聯合電力公司表示，已經啟動調查程序，正在釐清全國大規模停電的原因。不過目前尚未對外公布確切故障來源，也沒有提供恢復供電的明確時間。

  • 報導指出，古巴近月停電頻繁，與電網設備老舊、燃料供應不足及美國石油封鎖有關。再加上多年經濟危機，政府維持穩定供電的能力持續惡化。

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