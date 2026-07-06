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半導體繁榮…南韓解K型經濟失衡 擬用晶片稅成立未來基金

編譯茅毅／綜合5日電
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南韓政府計畫將半導體產業發展帶動的新增稅收成立基金，除了用來推動AI產業發展，也...
南韓政府計畫將半導體產業發展帶動的新增稅收成立基金，除了用來推動AI產業發展，也將解決K型經濟、年輕人的居住和就業等問題。圖為南韓半導體廠SK海力士製造的晶圓。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南韓擬以半導體稅收成立因應未來基金，投資未來成長。
  • 重點二：基金用途涵蓋三大超級計畫、青年住房創業就業與AI建設。
  • 重點三：南韓6月出口破千億美元，半導體出口暴增成主要動能。

南韓總統秘書室幕僚長姜勳植5日表示，為確保未來國家成長的引擎，政府將設立「因應未來基金」（Future Response Fund），而基金的資金來源，則來自南韓晶片產業近來激增的稅收。

姜勳植說，藉由增加的相關稅收啟動此一新基金，南韓政府將勇於對未來進行投資，包含支持總統李在明6月29日宣布的「三大超級計畫」、創造未來的成長引擎、解決國內的K型經濟兩極化問題，與支持20幾歲及30幾歲年輕人的住房、創業和就業問題。

南韓6月出口總額首次破1000億美元大關，韓媒形容為「半導體繁榮」。南韓6月出口達1022.5億美元，年增率達70.9%。這讓南韓繼德國、中國與美國後，躋身全球第四個達成單月出口額破1000億美元的國家。

尤其南韓6月的半導體出口額達448.2億美元，年增達199.5%，引領該國整體出口成長。

南韓政府和執政的共同民主黨5日召開由領導高層出席的會議，姜勳植在會中宣布此事。他強調，南韓半導體產業蓬勃發展，不應浪費因此增加的稅收。

不過，有外媒報導，南韓政府內外對晶片產業帶來的可觀稅收用途看法不一。有的主張發放全民，有的則主張將其中部分用於償還國家債務。

姜勳植呼籲南韓政府與執政黨全力相挺這項計畫。根據計畫，南韓官方及民間將聯手大規模投資半導體、機器人等實體人工智慧（AI）和AI資料中心。

姜勳植還說，儘管新基金將讓南韓成為全球無可替代國家的一塊基石，但三大超級計畫旨在創造新的成長引擎，而這將決定南韓未來20至30年的未來。

甫於1日就任的南韓史上第二位女性國務總理韓聖淑也呼應姜勳植的看法。她將三大超級計畫形容為將有助開啟南韓發展新時代的高速公路與高速網路，「如果執政黨、政府及青瓦台能像一個團隊運作，我們就能創造豐碩的成果」。

韓聖淑表明，三大超級計畫在南韓史上是「歷史性的決定」，「我們將透過專門支持這些計畫的專案小組，在立法和預算上給予必要支持」。

共同民主黨代理黨魁兼該黨國會黨團總召韓炳道則說，執政黨和政府需集中全力，讓三大超級計畫早日落實。

南韓總統李在明（右）與總統秘書室長姜勳植。（歐新社）
南韓總統李在明（右）與總統秘書室長姜勳植。（歐新社）

精華 FAQ

  • 因為半導體景氣帶動稅收大增，政府希望把這筆新增財源用於未來投資，支持成長引擎、縮小經濟兩極化，並處理青年居住與就業問題。

  • 基金將支援李在明提出的三大超級計畫，也會投入半導體、機器人、實體AI與AI資料中心等領域，同時照顧20至30歲族群的住房、創業與就業需求。

  • 南韓6月出口達1022.5億美元，年增70.9%，首次突破千億美元；其中半導體出口448.2億美元，年增199.5%，成為推升整體出口的關鍵力量。

南韓 李在明

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