去年下水失敗 北韓新驅逐艦「姜健號」試射飛彈 金正恩令兩月內服役
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北韓官媒5日報導，最高領導人金正恩3日登上海軍新型驅逐艦「姜健號」（Kang Kon），視察戰略巡弋飛彈試射，並檢驗反艦、反潛及防空武器系統。
北韓中央通信社（KCNA）報導，相關測試行動目的在評估這艘新建驅逐艦的整體作戰系統。測試內容包括目標偵測與資訊處理能力、整合火力系統、艦砲、自動火砲及電子戰裝備等。
金正恩先聽取艦艇武器性能評估計畫簡報，隨後觀看戰略巡弋飛彈試射，以及其他武器系統測試。
據報導，金正恩下令相關單位在兩個月內完成「姜健號」各項測試，並正式編入海軍服役；他還高調宣示將加速海軍現代化戰力，凸顯其擴軍野心。
北韓於6月底讓5000噸級驅逐艦「崔賢號」（Choe Hyon）正式服役，並宣布部署同級艦「姜健號」，作為海軍現代化計畫的一環。
金正恩還要求在未來五年內每年打造兩艘同級軍艦，並規畫打造1萬噸級大型軍艦。
「姜健號」去年5月在下水儀式中發生側翻事故，之後完成修復，引發外界質疑其艦上系統可靠性；為此，金正恩也曾於今年6月親自登艦視察航行測試，洗刷「下水失敗」之恥；如今高調宣稱該艦將在「下水失敗」僅一年多後交付服役，引發各界關注。
近年來北韓持續發展海軍戰力，以試圖強化金正恩所謂「武裝力量中最薄弱的軍種」。
南韓統一研究院的朝鮮問題專家洪珉預計，「姜健號」可能於9月9日北韓建國78周年紀念日服役，之後部署於東岸海域，初期將專注於低威脅的近岸行動。
他觀看了戰略巡弋飛彈試射，並檢驗反艦、反潛、防空等武器系統，同時評估目標偵測、資訊處理、火力整合與電子戰能力，確認艦艇整體作戰系統表現。 金正恩希望加快海軍現代化腳步，透過儘速完成測試並正式服役，展現擴軍決心，也藉由新艦部署強化北韓被視為較弱的海軍戰力。 該艦去年5月下水時曾發生側翻事故，引發外界質疑系統可靠性；之後完成修復，今年6月再由金正恩登艦視察，如今更被要求儘快交付海軍使用。
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他觀看了戰略巡弋飛彈試射，並檢驗反艦、反潛、防空等武器系統，同時評估目標偵測、資訊處理、火力整合與電子戰能力，確認艦艇整體作戰系統表現。
金正恩希望加快海軍現代化腳步，透過儘速完成測試並正式服役，展現擴軍決心，也藉由新艦部署強化北韓被視為較弱的海軍戰力。
該艦去年5月下水時曾發生側翻事故，引發外界質疑系統可靠性；之後完成修復，今年6月再由金正恩登艦視察，如今更被要求儘快交付海軍使用。
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