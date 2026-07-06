去年下水失敗 北韓新驅逐艦「姜健號」試射飛彈 金正恩令兩月內服役

北韓最高領導人金正恩（中，戴黃帽者），3日在官員隨同下從岸邊高處遙望「姜健號」驅逐艦發射飛彈的主力武器系統測試情況。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金正恩視察姜健號試射巡弋飛彈，檢驗多項作戰系統整合能力。

金正恩視察姜健號試射巡弋飛彈，檢驗多項作戰系統整合能力。 重點二： 他下令兩個月內完成測試並服役，凸顯北韓加速海軍現代化。

他下令兩個月內完成測試並服役，凸顯北韓加速海軍現代化。 重點三：姜健號去年曾下水翻覆，如今修復後再受矚目，外界質疑仍存。

北韓 官媒5日報導，最高領導人金正恩 3日登上海軍新型驅逐艦「姜健號」（Kang Kon），視察戰略巡弋飛彈試射，並檢驗反艦、反潛及防空武器系統。

北韓中央通信社（KCNA）報導，相關測試行動目的在評估這艘新建驅逐艦的整體作戰系統。測試內容包括目標偵測與資訊處理能力、整合火力系統、艦砲、自動火砲及電子戰裝備等。

金正恩先聽取艦艇武器性能評估計畫簡報，隨後觀看戰略巡弋飛彈試射，以及其他武器系統測試。

據報導，金正恩下令相關單位在兩個月內完成「姜健號」各項測試，並正式編入海軍服役；他還高調宣示將加速海軍現代化戰力，凸顯其擴軍野心。

北韓海軍新型驅逐艦「姜健號」。（美聯社）

北韓於6月底讓5000噸級驅逐艦「崔賢號」（Choe Hyon）正式服役，並宣布部署同級艦「姜健號」，作為海軍現代化計畫的一環。

金正恩還要求在未來五年內每年打造兩艘同級軍艦，並規畫打造1萬噸級大型軍艦。

「姜健號」去年5月在下水儀式中發生側翻事故，之後完成修復，引發外界質疑其艦上系統可靠性；為此，金正恩也曾於今年6月親自登艦視察航行測試，洗刷「下水失敗」之恥；如今高調宣稱該艦將在「下水失敗」僅一年多後交付服役，引發各界關注。

近年來北韓持續發展海軍戰力，以試圖強化金正恩所謂「武裝力量中最薄弱的軍種」。

南韓統一研究院的朝鮮問題專家洪珉預計，「姜健號」可能於9月9日北韓建國78周年紀念日服役，之後部署於東岸海域，初期將專注於低威脅的近岸行動。

北韓最高領導人金正恩（右二）及其女兒金主愛（左二）視察驅逐艦驅逐艦「姜健號」海試。（美聯社）