澳洲大堡礁免列瀕危世遺…仍難擺脫珊瑚白化

聯合國教科文化組織草案決議不將澳洲大堡礁列為瀕危遺產。（路透資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： UNESCO草案決議不將澳洲大堡礁列為瀕危世界遺產。

UNESCO草案決議不將澳洲大堡礁列為瀕危世界遺產。 重點二： 澳洲政府多年遊說避免列危，盼減少對觀光與經濟衝擊。

澳洲政府多年遊說避免列危，盼減少對觀光與經濟衝擊。 重點三：專家仍警告白化頻仍，大堡礁恢復韌性正持續下降。

澳洲 助理觀光 部長近日表示，儘管世界最大珊瑚礁大堡礁（Great Barrier Reef）的生態系仍難擺脫珊瑚白化，聯合國 教育、科學及文化組織（UNESCO）草案決議不將大堡礁列為瀕危遺產，澳洲對此表示歡迎。

路透報導，聯合國科學家先前雖曾建議納入，近年來多次發生大規模珊瑚白化事件的大堡礁，目前尚未被聯合國教科文組織列入瀕危世界遺產名錄。

數年來，澳洲政府一直努力遊說，避免讓大堡礁被列入瀕危名單，因為此舉可能衝擊觀光產業。大堡礁每年吸引超過200萬名遊客，每年為澳洲經濟貢獻超過90億澳元（約62.43億美元）。

中央社引述法新社報導，聯合國教科文組織3日在巴黎發布的報告草案中表示，澳洲正努力解決氣候變遷、水質、永續漁業管理與土地清理等問題。

聯合國教科文組織指出：「雖然大堡礁的韌性依然顯而易見，但其承受（珊瑚白化）這類事件與從中恢復的能力日益受損，這令人深感擔憂」。

澳洲去年修改法律，強化對大堡礁集水區內清理原生植被的限制，但聯合國教科文組織仍呼籲，應對疏浚與過度捕撈採取更嚴格的措施。

助理觀光部長葛林（Nita Green）表示，聯合國教科文組織世界遺產中心（World Heritage Centre）3日晚做出的這項決定，「肯定了澳洲持續保護和管理這個重要地標的努力」。

葛林在首都坎培拉接受電視採訪時說：「澳洲歡迎聯合國教科文組織不把大堡礁列為瀕危的決定，並肯定各界為保護大堡礁所投入的一切努力。」

大堡礁位於澳洲北部的昆士蘭州（Queensland）外海，綿延約2400公里，孕育了400種珊瑚與1500種魚類。

自2016年以來，大堡礁經歷了五個夏季的大規模珊瑚白化，當時由於承受熱應力（heat stress），一大片珊瑚礁變成白色，死亡風險也隨之增加。昆士蘭州政府表示，氣候變遷是導致海水溫度上升的主因，進而導致珊瑚白化。