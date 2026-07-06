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埃及2000年前古墓挖出 還發現拜占庭古城遺址

編譯中心／綜合5日電
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考古學家在地中海沿岸的馬里納阿拉敏發現18座希臘羅馬時期的古墓。（美聯社）
考古學家在地中海沿岸的馬里納阿拉敏發現18座希臘羅馬時期的古墓。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：埃及在亞歷山卓西方挖出十八座近兩千年希羅羅馬古墓。
  • 重點二：墓室保留石製封門與花崗岩石棺，並出土人骨和陪葬品。
  • 重點三：西部沙漠達克拉綠洲另發現拜占庭城市，布局完整。

埃及觀光與文物部表示，考古學家在地中海沿岸挖掘出一批距今將近2000年的古墓，並在西部沙漠中發現一座拜占庭時期規畫完善的城市遺址。

中央社引述法新社報導，埃及觀光與文物部在聲明中指出，這項沿海的重大發現位於亞力山卓（Alexandria）以西約100公里的馬里納阿拉敏（Marina El-Alamein），考古團隊近期挖掘工作發現18座希臘羅馬時期古墓。

考古人員發現數個墓室仍保留原始石製封門石板；此外，現場還掘出一具長約2.5公尺的花崗岩石棺，棺蓋依舊完整無缺，顯示這些墳墓已封存將近2000年。

在墓室內，考古學家發現人類遺骸，身旁還散落著陶器、雙耳瓶以及其他陪葬品。

其中最引人注目的，莫過於在幾具骸骨中發現的24件黃金陪葬品，這種喪葬習俗與對來世的信仰有關。

該遺址被認為對應於古城萊卡斯皮斯（Leukaspis），這是一座地中海港口城市，曾在希臘化時期至拜占庭時期之間繁榮發展。

埃及觀光與文物部表示，最新發現使馬里納阿拉敏已知墓葬總數達到44座。該遺址最早於1986年在施工期間被發現。

另一方面，埃及觀光與古蹟部4日表示，在西部沙漠的達克拉綠洲（Dakhla Oasis），考古學家於艾因薩比勒（Ain al-Sabil）發現一處拜占庭時期聚落遺址，年代可追溯至約西元4世紀。

這座城市由泥磚建成，擁有規劃完善的街道網格、公共廣場、住宅建築、一座巴西利卡式（長方形廊柱）教堂以及防禦性結構，顯示出沙漠內陸曾存在一個有組織的城市社群。

圖為考古學家新發現18座希臘羅馬時期的古墓中的文物。（美聯社）
圖為考古學家新發現18座希臘羅馬時期的古墓中的文物。（美聯社）

精華 FAQ

  • 古墓位於亞歷山卓以西約一百公里的馬里納阿拉敏，屬希臘羅馬時期遺存，距今將近兩千年。考古團隊此次共挖出十八座古墓，部分仍保存原始封門石板。

  • 墓內可見人類遺骸、陶器、雙耳瓶與其他陪葬品，其中最受矚目的是幾具骸骨旁的二十四件黃金陪葬品，反映當時對來世的信仰與喪葬習俗。

  • 遺址位於西部沙漠的艾因薩比勒，年代可追溯至約西元四世紀。城市以泥磚建成，擁有街道網格、公共廣場、住宅、巴西利卡式教堂與防禦結構。

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