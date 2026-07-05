AI勝負拚速度 韓總統催半導體建設 行政審查由依序進行改同步辦理

李在明要求政府加快半導體與AI投資計畫，強調唯有速度才能搶占全球競爭先機。(路透)

南韓 總統李在明 周一要求政府官員加速推動上周公布的半導體與人工智慧（AI）投資計畫，並警告若行政許可、土地取得，以及水電供應等基礎設施進度落後，恐削弱南韓在先進產業競爭中的領先地位。

李在明在政府會議表示，全球半導體與AI競賽「勝負取決於誰跑得更快、誰率先取得領先，唯有速度才是關鍵。」他指出，位於龍仁的半導體園區從選址到動工花了六年，雖已被視為相對快速，但仍應進一步縮短環評及其他審查程序。他並要求原本依序進行的流程改為同步辦理，以加快計畫進度。

針對基礎設施，李在明要求預先確保供電與供水，並指出電力對晶片計畫尤其重要。他表示，儘管再生能源持續擴張，企業仍擔心基載電力供應不足，因此下令官員提前解決相關問題。

南韓上周宣布總規模逾800兆韓元（約5,760億美元）的投資計畫，希望鞏固半導體與AI全球競爭力，同時帶動首爾首都圈以外地區的發展。其中，三星電子和SK海力士將各投資400兆韓元，分別在西南部興建新的晶片製造基地；另有81兆韓元將投入忠清地區半導體先進封裝聚落建設。

李在明也指示政府官員盡快與企業高層協商，確認各項計畫的具體設址，加速推動大型產業投資計畫。