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AI勝負拚速度 韓總統催半導體建設 行政審查由依序進行改同步辦理

編譯季晶晶／綜合外電
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李在明要求政府加快半導體與AI投資計畫，強調唯有速度才能搶占全球競爭先機。(路透...
李在明要求政府加快半導體與AI投資計畫，強調唯有速度才能搶占全球競爭先機。(路透)

南韓總統李在明周一要求政府官員加速推動上周公布的半導體與人工智慧（AI）投資計畫，並警告若行政許可、土地取得，以及水電供應等基礎設施進度落後，恐削弱南韓在先進產業競爭中的領先地位。

李在明在政府會議表示，全球半導體與AI競賽「勝負取決於誰跑得更快、誰率先取得領先，唯有速度才是關鍵。」他指出，位於龍仁的半導體園區從選址到動工花了六年，雖已被視為相對快速，但仍應進一步縮短環評及其他審查程序。他並要求原本依序進行的流程改為同步辦理，以加快計畫進度。

針對基礎設施，李在明要求預先確保供電與供水，並指出電力對晶片計畫尤其重要。他表示，儘管再生能源持續擴張，企業仍擔心基載電力供應不足，因此下令官員提前解決相關問題。

南韓上周宣布總規模逾800兆韓元（約5,760億美元）的投資計畫，希望鞏固半導體與AI全球競爭力，同時帶動首爾首都圈以外地區的發展。其中，三星電子和SK海力士將各投資400兆韓元，分別在西南部興建新的晶片製造基地；另有81兆韓元將投入忠清地區半導體先進封裝聚落建設。

李在明也指示政府官員盡快與企業高層協商，確認各項計畫的具體設址，加速推動大型產業投資計畫。

精華 FAQ

  • 他認為全球半導體與AI競賽重在速度，若行政許可、土地取得與基礎設施跟不上，南韓就可能失去領先地位，因此要求官員全面提速。

  • 李在明要求將原本依序進行的環評、審查與相關程序改為同步辦理，並預先解決供電供水問題，希望以更快行政速度推進園區與後續投資。

  • 南韓上周公布總額逾800兆韓元的方案，包含三星電子與SK海力士各投資400兆韓元，在西南部新建晶片基地，另撥81兆韓元建先進封裝聚落。

南韓 李在明

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