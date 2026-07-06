美國慶日當天 教宗赴義小島悼移民罹難者

教宗良十四世4日訪問義大利南部小島，並前往當地移民墓地致意，該島已成為移民試圖經由海路抵達歐洲所面臨風險的象徵。(美聯社)

教宗良十四世 (Pope Leo XIV)，在美國國慶當天，特別前往西西里(Sicilian)的蘭佩杜薩島(Lampedusa)移民 公墓悼念。

美聯社報導，正當美國盛大慶祝獨立250周年，美國籍教宗專程為無名逝者主持莊嚴彌撒，來自東非厄利垂亞(Eritrea)的移民說，2013年在蘭佩杜薩島沉船中罹難的偷渡者至今無法列名造冊，教宗的緬懷有重大意義。

蘭佩杜薩島長5.6哩，比義大利更靠近非洲，是數十萬移民由人蛇集團從利比亞或突尼西亞偷渡前往歐洲的第一站。教宗參觀移民紀念碑「歐洲之門」(Porta d'Europa)，並在已故教宗方濟各(Pope Francis)命名的碼頭牌匾祈福。

2013年7月，方濟各當選教宗後首次離開羅馬，前往蘭佩杜薩島。當時方濟各向大海拋灑花圈，悼念遇難的移民，並譴責世界對移民所表現出的「全球化的冷漠」。

這次，教宗良十四在教宗方濟各走過的地點說，「在這裡，行動勝於言辭，行動若要體現人性，就必須飽含真情。」

義大利內政部數據顯示，今年有1萬4464人抵達蘭佩杜薩島，遠低於去年同期的3萬0598人。但國際移民組織(IOM)記錄顯示自2014年以來已有超過3萬5000人失蹤，另外還有無數從未被記錄的「隱形」沉船事故，強調非法移民抵達人數的減少並不表示海上死亡人數的下降。

教宗一直捍衛移民尊嚴，上個月也曾造訪歐洲另一個移民熱點，西班牙加納利群島(Canary Islands)，譴責冷漠拒絕難民的領袖。

接著教宗罕見拜訪美國駐教廷大使布萊恩·布奇(Brian Burch)的官邸。美國大使館(The U.S. Embassy)在X平台上表示，布奇特別致贈教宗一個紀念棒球、一個蘋果派與一件美國男子足球隊世界盃球衣，教宗也證實自己是美國隊球迷。雙方討論美國追求和平、宗教自由，以及全球對道德清晰度與勇氣的需求。

教宗意在向歐洲與美國傳遞強有力的象徵性訊息，基督徒有義務維護每個人的尊嚴，尤其是移民與弱勢群體。同時，教宗也提醒美國，這個國家是由移民建立的。

教宗良十四世4日在義大利南部小島，該島已成為移民試圖經由海路抵達歐洲所面臨風險的象徵。(歐新社)