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「超級颱風」巴威直撲太平洋小島 恐釀災難性破壞

中央社／關島亞加那6日綜合外電報導
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破壞力相當於五級颶風的「超級颱風」巴威直撲美屬羅塔島之前數個小時，呼嘯強風和傾盆大雨今天清晨襲擊關島（Guam）和北馬里亞納群島。

法新社報導，美國軍方聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center）表示：「過去3小時內，該系統已經朝羅塔島（Rota）西移，來勢洶洶。」美國國家氣象局（National Weather Service）也指出，這場風暴正「直撲羅塔島」。

根據聯合颱風警報中心，巴威（Bavi）今天清晨以接近時速290公里的最大持續風速向西狂襲，陣風更高達時速350公里。

國家氣象局以「災難性」形容這個颱風，表示它正以將近每小時21公里的速度朝這座僅有約1500位居民的太平洋小島前進。羅塔島是北馬里亞納群島（Northern Marianas）最南端島嶼。

4月中襲擊該地區的颱風辛樂克（Sinlaku）曾導致數萬居民無電可用、樹木遭到連根拔起、汽車翻覆、建築物的鐵皮屋頂被吹掀。

國家氣象局指出，巴威預計將於當地時間今天上午8時通過羅塔島。如果一如最新預報，則羅塔島大部分地區將「數週甚至更久無法居住。許多未採用鋼筋混凝土且未經加固的房屋將遭到摧毀、屋頂完全掀飛、牆壁倒塌。」

「幾乎所有樹木都會被折斷或連根拔起、電線桿倒塌。倒下的樹木和電線桿將使住宅區與外界隔絕。電力中斷恐將持續數週乃至數月。」

歐洲聯盟機構哥白尼海洋服務（Copernicus Marine Service）1日指出，全球海洋在6月出現有紀錄以來最高溫，未來數月恐創新高。

變暖的海洋助長熱帶風暴增強並增加大氣中的水氣，進而引發強降雨。

精華 FAQ

  • 巴威正朝美屬羅塔島逼近，屬於接近五級颶風等級的超級颱風。其最大持續風速約時速290公里，陣風可達350公里，風勢相當驚人。

  • 氣象單位警告，羅塔島大部分地區可能數週甚至更久無法居住，未加固房屋恐被摧毀，樹木與電線桿也會大規模倒塌，電力中斷可能持續數週到數月。

  • 報導指出，全球海洋六月出現有紀錄以來最高溫，變暖海洋會助長熱帶風暴增強，並增加大氣水氣，進而帶來更強風勢與更劇烈降雨。

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