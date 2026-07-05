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開車1000公里也要來送別 伊朗人湧德黑蘭街頭悼哈米尼

編譯羅方妤／即時報導
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大批民眾4日聚集伊朗首都德黑蘭大莫薩拉清真寺外，有人一手揮舞伊朗國旗、一邊高舉象...
大批民眾4日聚集伊朗首都德黑蘭大莫薩拉清真寺外，有人一手揮舞伊朗國旗、一邊高舉象徵復仇的紅旗。（美聯社）

伊朗最高領袖哈米尼國葬儀式4日正式展開，為期6天。美國CNN報導，伊朗首都德黑蘭街頭5日湧現人潮，民眾紛紛上街為哈米尼哀悼。信徒們徹夜聚集在停放哈米尼及其家人遺體的清真寺建築群，有人甚至開車1000公里前來，只為送哈米尼最後一程。

身穿黑衣的人潮5日上午從大莫薩拉清真寺（Grand Mosalla）湧出。朝聖者們在附近道路擺攤提供茶水點心。

CNN在德黑蘭採訪哀悼者，與他們的每次對話中，幾乎都聽見要求報復的挑釁呼聲。45歲婦女莎拉（Sara）看著走過的人群，說：「這本身就是種報復。他們應該明白，人民的團結就是報復。」

58歲男子哈特米開車行駛1000公里，參加哈米尼葬禮。他說：「我們的力量在這裡展現。」

伊朗人在戰爭期間的談話，普遍充斥對於空襲的恐懼，如今已煙消雲散。但深刻的憤怒，特別是對哈米尼遇害的憤怒，幾呼仍充斥著每次對話。

對於美國總統川普，在該國保守派居多的群眾中，其所傳達的信息非常直接。54歲的巴卡特女士告訴CNN：「我們希望他和他的家人都死光。」

精華 FAQ

  • 哈米尼國葬在伊朗首都德黑蘭舉行，街頭與清真寺周邊擠滿黑衣民眾，許多人徹夜守候並為他哀悼，場面相當龐大。

  • 受訪者表示，他們認為這是表達忠誠與團結的方式，甚至把大量人潮視為一種報復，顯示對哈米尼之死的強烈情緒。

  • CNN採訪中可聽見不少挑釁與報復言論，部分保守派民眾直接對川普表達極度敵意，甚至希望他與家人都死光。

伊朗 哈米尼

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