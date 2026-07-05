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委內瑞拉雙震2954死 男從5樓墜地下室…受困55小時獲救

中央社／拉圭拉4日綜合外電報導
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委內瑞拉強震受災戶沙帕塔(Juan Zapata)被震得整個人飛過房間，並於獲救...
委內瑞拉強震受災戶沙帕塔(Juan Zapata)被震得整個人飛過房間，並於獲救時得知，自己從原本5樓掉到地下室。圖為沙帕塔4日在醫院撫著他的頭部。(路透)

委內瑞拉10天前的兩起地震搖晃力道之大，住在沿海城市拉圭拉的沙帕塔（Juan Zapata）被震得整個人飛過房間，並於獲救時得知，自己從原本5樓掉到地下室。

綜合路透和法新社報導，委內瑞拉6月24日接連發生規模7.2與7.5強震，兩起地震相隔僅39秒。當局今天將官方死亡人數調升至2954人。隨著國際搜救隊伍開始縮減在災區的搜尋生還者作業，官方數字指出，目前有超過1.6萬人無家可歸；至於外界普遍引用的失蹤人數，則已突破4.1萬人。

這場拉丁美洲最嚴重的地震災害之一，重創位於首都卡拉卡斯（Caracas）以北的沿海地區拉圭拉（La Guaira），當地多處住宅區被夷為平地。

突如其來的地震，讓當時正準備洗澡的沙帕塔被拋飛，身體卡在兩根鋼筋之間。所幸他在瓦礫堆中受困了55小時之後，由平民救援團隊救出。

沙帕塔目前正在拉圭拉當地由人道組織「撒瑪利亞救援會」（Samaritan's Purse）設立的野戰醫院接受治療。他站在病床旁回憶說：「他們救我時，我說『我在5樓』，結果他們回我『不，你現在在地下室』。我當時真的無法相信自己經歷了什麼。」

這次強震造成沙帕塔多根肋骨骨折，全身上下也有嚴重的割傷與擦傷，雙腿包裹著繃帶，至今連呼吸都會痛。

他說自己「身外之物全都沒了」，身上沒有身分證或其他證明文件，也沒有手機可以聯繫他身在美國的女兒和住在加拿大的姊妹，但他還是感激「神賜給了我健康」。

根據救災經驗，震災救援的黃金時間通常在72小時內。儘管如此，本周仍有少數倖存者獲救。

面對嚴峻災情，許多參與搜救的民眾及國際援助組織反映，委國政府反應遲緩且成效有限，食物及醫療資源等物資遲遲未到，現場也缺乏大型機具協助清除瓦礫。

在拉圭拉一處公共住宅災後現場，一組由體育老師狄加度（Alexander Delgado）帶領的民間救援隊，今天仍不願放棄、持續設法救人。

加入搜救行列的還包括波雷奧（Miguel Poleo），他還在找繼女及她的家人，但目前為止，他們只在瓦礫堆中發現這家人的愛犬，但已經沒有了氣息。

他承認，「我想他們已經不在人世了。」他批評政府說，「總統說救援很快就到，但事實並非如此，這裡的幫助主要來自一般民眾。」他指出，雖然有軍人小組協助搜救，但官方支援仍不足。

波雷奧說：「警察全副武裝在這裡巡邏，帶著半自動武器，好像我們身處戰場一樣。」然而，他說：「我們要的是他們動手救援。」

波雷奧與狄加度都表示，自己會留在現場直到所有遇難者都被找到，「我們必須把遺體帶出來」。

精華 FAQ

  • 兩起規模7.2與7.5強震相隔39秒發生，官方已將死亡人數調升至2954人，另有逾1.6萬人無家可歸、失蹤人數突破4.1萬人，災情相當嚴重。

  • 沙帕塔原本住在拉圭拉一棟住宅大樓，地震時被震飛並卡在鋼筋間，後來又在瓦礫中困了55小時，最後才被平民救援團隊成功救出。

  • 許多參與搜救的人指出，政府反應遲緩且支援有限，食物、醫療與大型機具都不足，現場主要靠民眾和國際組織協助，警力巡邏也被認為不如實際救援重要。

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