哈米尼葬禮 未見繼任領袖穆吉塔巴 革命衛隊總指揮官現身

伊朗革命衛隊總指揮官瓦希迪（中）現身喪禮，將手放在靈柩上，低頭祈禱的畫面。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 哈米尼國葬自4日起展開，德黑蘭估計三天湧入1500萬至2000萬人次。

哈米尼國葬自4日起展開，德黑蘭估計三天湧入1500萬至2000萬人次。 重點二： 繼任最高領袖穆吉塔巴至今未露面，安全部隊傳出拒絕其出席葬禮。

繼任最高領袖穆吉塔巴至今未露面，安全部隊傳出拒絕其出席葬禮。 重點三：革命衛隊總指揮官瓦希迪公開現身，葬禮同時凸顯伊美對立情緒升高。

伊朗 國營電視台報導，2月底在以色列 與美國空襲下身亡的前伊朗最高領袖哈米尼 國葬儀式自4日起正式展開，為期六天。伊朗當局預估，僅在首都德黑蘭，自4至6日將有1500萬至2000萬人次參加。有前來悼念的伊朗人對路透說，這是伊美間的血海深仇，「我們勢必會復仇」。

也有前來悼念的伊朗人說，「我們跟美國的關係永遠都不會好」，而4日也是美國國慶日。2月底美以伊戰爭開打，當天以美聯手對哈米尼實施「斬首行動」，除了他，包括他身邊年僅14個月大的孫女等幾位哈米尼家人也同時被炸死。

因此首都德黑蘭市中心大莫薩拉清真寺內停放的靈柩，不只他的遺體，還有他的孫女、女婿、女兒和次子穆吉塔巴妻子。3月繼任最高領袖的穆吉塔巴，至今未公開現身。該清真寺4日對外開放瞻仰悼念。

明報引述紐約時報報導，穆吉塔巴原有意親身參與9日在哈米尼故鄉、伊朗東北部的麥什赫德舉行的父親葬儀式，但革命衛隊等安全部隊迄今否決提議，擔心以色列會藉機刺殺或追蹤到其下落。

伊朗革命衛隊總指揮官瓦希迪也自2月以來首度公開露面，畫面顯示他將手置於靈柩上低頭祈禱。瓦希迪是對美談判的強硬派核心要角，且被視為是新任最高領袖穆吉塔巴的核心圈成員。

伊朗及鄰國伊拉克境內多地都會有為哈米尼送葬的隊伍，德黑蘭街頭可見荷槍實彈的維安人員巡邏，接近該清真寺必須通過嚴格安檢，該清真寺半徑一公里多的範圍內禁止車輛行駛；也有志工在酷暑下對人群灑水降溫與提供食物及飲水的攤位；伊朗民航當局宣布，6日將關閉德黑蘭領空。

半島電視台指出，這場葬禮象徵伊朗一個時代終結。哈米尼遇刺身亡非但沒有削弱國家，對許多伊朗人而言反而成為一股凝聚的力量。

美聯社報導，數以十萬計送葬民眾4日為這位最高領袖送行。他們在覆蓋國旗的玻璃棺前捶胸哀悼，高喊對以色列和美國復仇的口號。

哈米尼遺體將運往聖城科姆及鄰國伊拉克擁有什葉派重要聖陵的納加夫和卡巴拉。當局已經封鎖街道、領空並且禁止日常活動。遺體9日將安葬哈米尼出生地麥什赫德的伊瑪目禮薩聖陵，屆時這場葬禮才會結束。

前伊朗最高領袖哈米尼的國葬儀式自4日展開，在德黑蘭市中心的大莫薩拉清真寺外聚集數萬民眾參與典禮。（美聯社）