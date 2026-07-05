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為格陵蘭鬧僵 丹麥小鎮百年賀美國慶傳統 首次未邀美官員

編譯周辰陽／綜合4日電
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丹麥雷比爾德100多年來舉辦號稱美國境外規模最大的獨立日慶祝活動，今年未邀請美國...
丹麥雷比爾德100多年來舉辦號稱美國境外規模最大的獨立日慶祝活動，今年未邀請美國官員出席。丹圖為麥外交部長拉爾斯洛克拉斯穆森2025年在慶祝活動上發表演說。（路透資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：格陵蘭爭議引爆丹麥雷比爾德美國慶典冷場。
  • 重點二：美方官員首次未受邀參加百年傳統活動。
  • 重點三：當地民眾與年輕人因川普言論選擇缺席。

每年7月4日，數以千計的美國人與丹麥人都會齊聚丹麥鄉間小鎮雷比爾德（Rebild），共同慶祝美國獨立紀念日。這項延續逾百年的傳統，今年卻出現前所未有的情況：有些當地居民決定缺席，美國政府更首度未受邀出席，主辦單位預期今年將是歷來人數最少的一屆。

紐約時報報導，這場號稱美國境外規模最大的美國獨立紀念日慶典，向來吸引民眾穿著星條旗服飾、高唱美國歌曲、享用熱狗及丹麥啤酒。從尼克森、雷根到華特．迪士尼等重量級人物都曾造訪，美國駐丹麥大使更幾乎年年出席。

然而，美國總統川普揚言接管丹麥自治領土格陵蘭，讓今年慶典氣氛蒙上陰影，也衝擊向來緊密的丹麥與美國關係。不少丹麥人開始質疑，為何要在丹麥土地上，甚至動用公帑，慶祝美國最具愛國色彩的節日。

當地政治人物顯然也認為有文章可做，於是介入其中。多年來反對活動的市議員歐爾森（Lasse Olsen）痛批川普是「帝國主義瘋子」，並主導向主辦單位提出最後通牒：若不將美國官員移出活動流程，就取消相關經費與補助。主辦單位最終接受要求，美國官員退出官方活動，並表示美方使館官員對此感到遺憾，但接受決定；美國駐哥本哈根大使館則拒絕回應。

負責籌辦活動的雷比爾國家公園協會董事、具有丹麥血統的退休美國商人布羅（Bruce Bro）坦言：「這很尷尬。」但他支持不讓美國官員參與活動，「你總不希望有人把飲料潑到大使身上」。

雷比爾德慶典始於1912年，早年許多移民美國的丹麥人都會在7月4日返鄉探親。布羅表示，二戰後美國被視為英雄，當時參與人數達5萬人。如今，這份情誼逐漸淡化，近年參加人數很少超過數千人，今年若能有1000人到場就算幸運，就連典禮主講人也從去年的外交部長，改由另一位知名度較低的部長代表。

主辦單位表示，目前最大的挑戰是吸引年輕人。布羅表示，聽到不少年輕人和長者都因格陵蘭爭議決定缺席；他自己也對川普揚言奪取格陵蘭感到「震驚」，親友看法相同。他說：「真的很令人難過。我們希望延續這項傳統，而我們把責任歸咎於川普。」

精華 FAQ

  • 主因是川普揚言接管丹麥自治領土格陵蘭，激起丹麥民眾反感，也讓原本緊密的丹美關係受衝擊，因此不少人決定不參加。

  • 在地方政治人物施壓下，主辦單位被要求移除美國官員的官方角色，否則將取消經費與補助，最後美方官員便未受邀出席。

  • 這項活動自1912年舉辦，曾是美國境外最大獨立日慶典，戰後一度吸引五萬人，如今卻因關注減弱與格陵蘭爭議而面臨年輕人不足。

格陵蘭 紐約時報 丹麥

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