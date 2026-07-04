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貼數據怨北約 川普：花9990億保護未獲好處 關係荒謬

編譯中心／綜合3日電
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美國總統川普3日發文表示，美國承擔高達近兆美元的軍費，批評美國與北大西洋公約組織...
美國總統川普3日發文表示，美國承擔高達近兆美元的軍費，批評美國與北大西洋公約組織的關係「極不對等」：圖為今年4月14日，一架隸屬於北約波羅的海空中警戒任務的法國「陣風」戰鬥機，降落在拉脫維亞空軍基地。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普指控北約不互惠，稱美國長年承擔遠高於盟國的防務成本。
  • 重點二：他列出美國及多國軍費數字，強調美方花費9990億美元卻未獲回報。
  • 重點三：北約則稱歐洲盟國正補足兵力缺口，並逐步承擔更多防務責任。

美國總統川普2日表示，美國與北約的關係「荒謬」，因為「這種關係並不互惠」。他認為美國長期承擔遠高於其他盟國的防務支出，卻未獲得相應回報，並再度批評北約盟友未能與美國公平分擔責任。另外，今年的北約峰會將於7月7日至8日在土耳其首都安卡拉舉行。

綜合路透、新華社報導，川普當天在社交媒體發文稱：「截至目前，美國在北約上花的錢比任何其他國家都多得多。這是為了保護他們，但卻從未獲得任何好處。」他在帖文中列舉了多國防務開支數字：美國9990億美元，英國905億美元，法國665億美元，義大利488億美元，波蘭443億美元。

川普還寫道，「美國繼續沿着這條單向道路走下去是荒謬的，因為這種關係並不互惠」，「他們（北約盟友）並未站在我們這邊」。

美國和以色列2月28日對伊朗發起軍事行動以來，川普多次批評北約盟友拒絕美軍使用這些國家的領空和軍事基地，並表示要從歐洲撤軍，又頻頻提及會「認真考慮」讓美國退出北約。

川普近年持續施壓歐洲盟友增加軍費，北約多國已於去年6月同意，在2035年前把年度防務開支提高到占GDP的5%，但美國仍持續推動歐洲在北約常規防務中發揮主導作用。

北約歐洲盟軍最高副司令約翰．斯特林格爵士（John Stringer）3日表示，隨著美國近期調整駐歐軍力部署，歐洲盟國已大致填補美軍留下的兵力空缺，顯示歐洲正逐步承擔更多防務責任。他強調，北約成員國將持續依照共同承諾，推動國防能力建設與軍力重新配置。

綜合路透等外電報導，美國國防部長皮特．海格塞斯（Pete Hegseth）今年6月宣布，將針對駐歐美軍展開為期六個月的部署審查，外界普遍認為，此舉意味著未來美軍可能進一步縮減在歐洲的駐軍規模。

斯特林格表示，歐洲盟國已加快補足兵力缺口。斯特林格指出，部分歐洲國家雖然無法在所有領域提供與美軍相同規模的兵力，但北約將透過其他資源與能力補足，以達成相同的作戰效果。

北約軍事指揮部發言人馬丁．L．奧唐納（Martin L. O'Donnell）也表示，在空中及海上領域，歐洲盟國不僅有能力承擔更多任務，也已積極投入相關部署，部分能力甚至可超越原有規模。他指出，一些歐洲國家已擁有與美軍相同甚至更先進的裝備，例如保加利亞即將接收F-16戰鬥機，有助於提升北約整體戰力。

精華 FAQ

  • 因他認為美國長期負擔遠高於其他盟國的防務支出，卻沒有得到相應回報，北約盟友也未能與美國公平分擔責任。

  • 他列出美國9990億美元、英國905億美元、法國665億美元、義大利488億美元、波蘭443億美元，藉此凸顯美方支出最高。

  • 北約歐洲盟軍高層表示，歐洲盟國已大致填補美軍留下的空缺，且在空海領域具備更多承擔能力，部分裝備甚至可超越原有規模。

北約 川普 土耳其

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