伊朗史上最龐大葬禮 哈米尼6天國葬 預估2000萬人參與

伊朗宗教領袖和其他哀悼者，向已故最高領袖哈米尼及其家人的棺柩致敬。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗為哈米尼舉行為期六天、預估兩千萬人參與的國葬。

伊朗為哈米尼舉行為期六天、預估兩千萬人參與的國葬。 重點二： 德黑蘭空域與辦公場所多日關閉，安保措施升至前所未有。

德黑蘭空域與辦公場所多日關閉，安保措施升至前所未有。 重點三：靈柩將巡行德黑蘭、庫姆、納傑夫、卡爾巴拉與馬什哈德。

伊朗 政府宣布，已故最高領袖哈米尼 的國葬儀式於7月4日至9日舉行，歷時共6天。這場葬禮預計將有1500萬至2000萬人參與，或成為伊朗史上規模最龐大的國葬，同時亦是新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）上任後，該國首次舉辦的重大國事儀式。伊朗民航組織3日也宣布，由於6日會有為前最高領袖哈米尼送葬的隊伍，故伊朗首都德黑蘭的空域會「全面關閉」。該組織指出，屆時不准飛行、也沒有任何航班。

港媒文匯報綜合報導，美國和以色列 2月底聯手對伊朗開戰，哈米尼當天就在空襲中身亡。伊朗外交部發言人巴加埃於3日表示，約有100個國家派遣官方代表團、公眾團體和知名人士出席當天的告別式，當中包括至少8位國家元首、來自12個國家的議長，以及多國的外長、部長級官員或特使。

據官方公布行程，告別式首先於4日至5日在首都德黑蘭的伊瑪目霍梅尼大清真寺舉行，隨後於6日在德黑蘭市內舉行盛大的送葬隊伍遊行。7日靈柩將運往宗教聖城庫姆，進行當地的送葬遊行與祈禱儀式。緊接在8日應伊拉克宗教界與社會團體邀請，靈柩將跨國運往伊拉克什葉派聖城納傑夫和卡爾巴拉舉行宗教悼念活動。整個國葬儀式在9日迎來終點，靈柩屆時會運回哈米尼家鄉馬什哈德舉行最終送葬，安葬於伊瑪目禮薩聖陵。

伊朗總統裴澤斯基安3日發文悼念，表示哈米尼的遇害使伊朗全體人民深感悲痛。

伊朗政府對此次葬禮採取前所未有的安保級別，為防止發生人群踩踏事件，官方決定不採用單一遊行路線，送葬隊伍改為沿首都一條更寬的走廊行進，儀式區域內將實施車輛管制。

為做好籌備工作，德黑蘭的辦公場所也將於4日至6日關閉。哈米尼遺體停放的平台特意設在地勢較高處，以確保整個祈禱場地都能看到。祈禱場地周圍設立5個專門服務中心，為參與者提供飲用水、膳食、醫療援助、衛生設施及祈禱場所。

一名伊朗軍事指揮官警告美國與以色列，勿在此期間發動任何攻擊，否則伊方將採取嚴厲報復行動。

伊朗婦女手持已故最高領袖哈米尼的畫像，走向哈米尼及其家人的靈前致意。（路透）