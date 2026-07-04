「強制送養」18萬非婚生幼兒 英相為數十年前黑歷史道歉

英國首相施凱爾（左四）2日於唐寧街首相官邸，與相關人士討論過往的「強制收養」制度，他形容受害者所經歷的一切是「我們歷史上的污點」。（路透）

英國首相施凱爾 （Keir Starmer）2日為數十年前一項「強制收養」制度向受害女性正式道歉，形容這段歷史是「英國歷史上的污點」。他表示，國家未能保護母親、兒童與家庭免於受到傷害，這是政府必須承擔責任的系統性失敗。當年未婚媽媽在產後被迫與孩子分離，受害幼童估計約有18萬5000人。

根據歷史紀錄，1949年至1976年間，英國約有18萬5000名未婚母親在生產後被迫與子女分離。當時政府、地方當局及教會共同建立並資助「母嬰之家」制度，將懷孕的未婚女性集中安置。在當時的社會氛圍與道德壓力下，許多女性遭到強迫、欺瞞或施壓，違背意願將新生兒交由他人收養，母親與子女因此承受長期心理創傷，不少被收養者更一度誤以為自己遭到親生母親遺棄。

施凱爾代表國家社會與政府，為這個帶來終身創傷的制度致歉。他形容受害者所經歷的一切是「我們歷史上的污點」。施凱爾在國會表示：「我代表全國每一個人，向所有受影響的人說：我們深表歉意，並對此感到極度傷痛。」他說：「國家沒能保護母親、兒童與家庭免受傷害，對於這個系統性的失敗，我由衷致歉。」

在1949年至1976年間，英國政府和基督教會建立一套制度，讓未婚生子的媽媽羞辱地被迫交出幼兒，以符合當時社會規範。

英國國教會（Church of England）上月已公開道歉，承認曾參與營運所謂的「母嬰之家」，當年的未婚媽媽在懷孕期間或產後，在違背意願下被送進母嬰之家，最終與孩子分離。

英國國會「聯合人權委員會」（JCHR）在2022年已認定，政府對未婚媽媽及孩子未受保護，「應負最終責任」。4年之後，愛爾蘭和澳洲為此致歉，如今英國政府跟進道歉。

為協助受害者及其家屬，英國政府宣布投入400萬英鎊（約535萬美元）補助計畫，資金將用於協助查詢歷史收養紀錄、提供尋親中介服務、心理健康支持，以及口述歷史蒐集與相關研究，希望完整記錄這項制度對個人、家庭及社會造成的長期影響。

施凱爾2日稍早於唐寧街首相官邸，與受影響母親及其子女見面。

他說：「你們從來不應感到羞恥。真正該感到羞恥的是我們、是國家，以及所有要為此事負責的人。」