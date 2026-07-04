俄求職網站徵才操作無人機 強調「免經驗」…月薪曝光

無人機在俄烏戰爭中大放異彩，成了現在現代戰爭不可或缺的要角。（美聯社）

俄羅斯 為防範烏克蘭 無人機持續襲擊首都莫斯科，近日在國內最大的求職網站「獵人頭」（HeadHunter）公開招募無人機操作員，徵才內容強調「免經驗」，開出月薪15萬盧布（約2000美元），低於莫斯科平均月薪20萬盧布（約2600美元），希望擴充首都防空與監視人力。

路透報導，烏克蘭上個月加強對莫斯科的無人機攻勢，莫斯科東南部一座煉油廠曾在3天內兩度遭到無人機襲擊，並引發火災。隨著無人機攻擊頻率增加，俄方也採取措施強化首都防衛能力。

報導指出，這項徵才由名為「陸軍作戰後備部隊」（Combat Army Reserve Force）的單位發布。徵才廣告表示，該單位由後備軍人自行組成，主要任務是「運用先進科技解決方案與監視系統，確保首都安全」。

根據徵才內容，錄取人員將負責操作無人機、執行起飛前準備、進行偵察任務，以及全天候飛行蒐集資料等工作，以支援首都監視與防衛任務。

此外，雇主在徵才條件中註明，求職者無須具備相關工作經驗，只需具備基本技術能力及晉升意願即可應徵，顯示招募條件相對寬鬆。

報導指出，目前無法確認這則徵才廣告最初是在何時刊登，但網站資料顯示，最近一次更新時間為7月1日。隨著烏克蘭持續運用無人機對莫斯科及周邊地區發動攻擊，俄方也透過公開徵才方式擴充無人機操作人力，以提升首都防衛與監視能力。

此外，摩納哥6月29日發生一起爆炸案，當局持續追查涉案嫌犯。根據國際刑警組織（Interpol）發布的紅色通緝令（Red Notice），39歲烏克蘭女子貝雷佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）涉嫌假扮男裝，犯下這起爆炸案，涉及殺人未遂及意圖以爆炸裝置危害公共安全等罪名，遭國際通緝。

貝雷佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）。（路透）