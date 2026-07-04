我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

「我的美國已不復存在」 微型處理器之父住57年搬回義大利

編譯中心／綜合3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
奠定現代電腦科技基礎的「微型處理器之父」法金（Federico Faggin）（...
奠定現代電腦科技基礎的「微型處理器之父」法金（Federico Faggin）（左二），2010年獲時任美國總統奧巴馬頒發國家科學獎章。(路透)

奠定現代電腦科技基礎的「微型處理器之父」法金（Federico Faggin），在旅居美國長達57年之後返回祖國義大利居住。他向義媒表示「我的美國已不復存在」，並呼籲大家不要相信技術官僚，「他們滿腦子想的都是權力和金錢。」

法金今年高齡84歲，他是世上首個商用微型處理器的發明者。微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）曾形容，若沒有法金，美國矽谷就只是個山谷；法金2010年獲時任美國總統歐巴馬頒發國家科學獎章。

法金近期離開美國搬回義大利老家維成薩（Vicenza），他2日接受義大利晚郵報專訪表示，「我記憶中的美國已不復存在，它日益向商業和科技傾斜，尤其是在矽谷，人們對網路與對資訊大量濫用。」

「我的世界是硬體主導，而不是用軟體欺騙別人的世界，這多少有點令人失望。」法金描述，當年他在美國加州比在義大利更自在，但他不喜歡近年美國的發展，「特別是我一點也不喜歡這種輕視戰爭的態度。」

被問到是否仍鼓勵義大利年輕人出國，法金認為，出國增加見識總是好的，但義大利並非全無機會，他自己也投資一些義大利科技公司，例如一家位在帕多瓦的P49，專門開發「以人為本」的人工智慧。

法金表達對人工智慧遭濫用的擔憂，他提到，在美國人工智慧幾乎不受任何監管，「問題在於，最想不受限制使用人工智慧的恰恰是政府，是那些本應該負責監管的人。即使是歐洲法規也為歐盟國防領域開了例外。」

法金表示，在人工智慧背景下，人工智慧正在主導矽谷的商業，「義大利也是個充滿哲學文化和思想的地方，比我在美國所見豐富得多。我們經歷過文藝復興，如果美義攜手合作而不是彼此過度競爭，我們就能迎來新的文藝復興。」

精華 FAQ

  • 法金表示，他記憶中的美國已不復存在，近年愈來愈偏向商業與科技，矽谷對資訊與技術的濫用也讓他失望，因此決定回到祖國義大利生活。

  • 他認為自己屬於硬體主導的年代，不喜歡以軟體操弄他人的世界；同時指出矽谷商業化太深，資訊被大量濫用，整體發展令他感到失望。

  • 法金擔憂人工智慧在美國幾乎缺乏監管，甚至政府也想不受限制使用；他也主張義大利與美國若能合作，或可共同迎來新的文藝復興。

義大利 微軟 歐巴馬

上一則

鯊魚2天現蹤73次 雪梨派遣無人機海巡防遊客遇襲

下一則

俄求職網站徵才操作無人機 強調「免經驗」…月薪曝光

延伸閱讀

川普與梅洛尼交鋒後 義大利將加入美主導矽盛世倡議

川普與梅洛尼交鋒後 義大利將加入美主導矽盛世倡議
美國社會對AI存有負面觀感？ 克魯曼：5大原因揭露

美國社會對AI存有負面觀感？ 克魯曼：5大原因揭露
川普譏義總理求合照 梅洛尼怒嗆捏造 外長取消訪美

川普譏義總理求合照 梅洛尼怒嗆捏造 外長取消訪美
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

熱門新聞

人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55
網紅因穿著運動上衣，被漢莎航空地勤攔下，告知不能登機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk ）

女網紅穿中空運動裝搭機遭阻 地勤指「像沒穿」要求外套拉鍊拉到頂

2026-06-26 20:00

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐