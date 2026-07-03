英日義簽署46億英鎊合約 推進第6代戰機開發計畫

英國、日本 、義大利 今天簽署總金額46億英鎊（約61.4億美元）合約，投入共同開發生產第6代戰機的「全球空中作戰計畫」（GCAP）。英國國防部 表示，目標為讓GCAP第6代戰機在2035年投入服役。

根據英國政府6月底發布的國防投資計畫（DIP），英國擬在未來4年對GCAP投資總計86億英鎊。

在GCAP架構下，英、日、義分別在政府和企業層級，各成立一個三方聯合機構，以協調並執行計畫。今天的46億英鎊即是由英、日、義3國政府共同出資，挹注由英國航太系統公司（BAE Systems）、日本航空機產業振興株式會社（JAIEC）以及義大利李奧納多集團（Leonardo）於去年6月成立的三方合資企業Edgewing。BAE Systems、JAIEC和Leonardo分別是GCAP在英、日、義的領銜執行企業。

除了第6代戰機，英國擬加速、擴大導入無人和自主系統，以提升空軍戰力和存活率，增進建軍成本效益。按DIP規劃，英國新一代空軍將搭配運用第4、第5和第6代戰機，以及無人和自主系統，並在武器配置上，力求在「量」與「質」之間取得最佳平衡。

根據DIP，第4代戰機「颱風」（Typhoon）在獲加碼逾11億英鎊執行升級工程後，預計至少可服役至2040年代。第5代戰機方面，除了既有的F-35B，可攜載和投放核武的F-35A也將投入服役，英國因此將在以潛艦為載台的海基核嚇阻之外，重拾冷戰後已退場多年的空基核打擊能力。

此外，英國空軍擬啟動「協同作戰機」（CCA）計畫，也就是打造可與搭載飛行員的戰機協同行動的無人自主戰鬥機，並於2030年以前實施首次技術驗證飛行展示。

CCA計畫初期將獲3億英鎊挹注。根據DIP，CCA無人戰機未來將與英國第4代和第5代戰機協同行動，而隨著GCAP產出第6代戰機，英國空軍可望率歐洲各國之先，將第6代戰機投入服役。

值得一提的是，GCAP第6代戰機從設計階段即運用人工智慧（AI）等高科技，而DIP明確指出，GCAP正在建構「軍民兩用」科技的跨國研發和供應體系，且一向對新夥伴加入持開放態度。

這近似澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的「雙支柱」模式。在AUKUS架構下，主力計畫（第一支柱）為打造新型核動力潛艦，第二支柱則是發展「軍民兩用」高科技。第一支柱僅限簽訂主協議的3個國家參加，即澳洲、英國、美國，第二支柱則開放其他國家參與，例如澳英美已表態優先考慮在個別項目納日本入AUKUS第二支柱。

除了AUKUS，英國政府在DIP提到，GCAP也將對印太區域的安全穩定做出貢獻。

DIP強調，儘管英國仍將以歐洲-大西洋為防衛部署重點、以北大西洋公約組織（NATO）的需求為優先，印度-太平洋以及中東地區對英國依然十分重要，英國擬透過雙邊與多邊機制，協助區域內盟友夥伴提升安全防衛能力。

DIP重申，英國擬在印太區域維持常態化的軍事存在。