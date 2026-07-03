我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

如何邀到印度總理莫迪來訪？媒體揭一招「他會飛奔而來」

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度總理莫迪。（美聯社）
印度總理莫迪。（美聯社）

想邀印度總理莫迪來訪嗎？英國衛報報導，方法可能很簡單：設立一座新獎，通知要頒給他，等著他來領。

莫迪上周末訪問印度洋島國塞席爾，獲頒據稱是該國最高榮譽之一「藍色地平線守護者獎」，但證書被發現拼錯塞席爾國名與「共和國」英文，該獎項更是在他抵達前三天才倉促設立，莫迪是首位且唯一的獲獎者。

更令人側目的是，經軟體檢測，那張證書普遍被判定疑似由AI生成。塞席爾外交部澄清說，外流的是工作草稿，該獎項真實有效。

印度反對黨國大黨則譏諷，「給莫迪任何獎，他就會飛奔而來」。

觀察人士指出，莫迪執政12年來，熱中於接受國內外獎項。以色列國會上月莫迪到訪前幾天才創設「國會勳章」頒給他。2019年，莫迪也是印度菲利普科特勒總統獎（Philip Kotler Presidential Award）的首位得主，該獎原訂每年頒發給一位國家領導人，此後卻再無其他獲獎者，官網也停更。

過去一年，莫迪還獲衣索比亞與千里達及托巴哥共和國的最高榮譽。執政的印度人民黨聲稱，這些獎項見證莫迪的國際地位。

莫迪傳記作者Nilanjan Mukhopadhyay認為，這些獎項的目的，是向支持者傳達莫迪受到全球推崇，並塑造印度國際地位提升是莫迪個人成就的認知。

精華 FAQ

  • 報導指出，關鍵做法是先替莫迪設立一個新獎項，再通知將由他領受，藉此提高他出訪意願，甚至被形容為他會立刻飛奔而來。

  • 因為該獎在他抵達前三天才倉促設立，證書還被發現有塞席爾國名與共和國英文拼錯問題，且軟體檢測疑似由AI生成。

  • 文章認為，這些獎項不僅是對莫迪個人的肯定，也被印度人民黨用來宣稱其國際地位提升，並塑造印度崛起與莫迪成就緊密相連的形象。

印度

上一則

熱浪年年來…經濟學家示警：高溫成全球經濟的長期結構性風險

下一則

泰國11歲童偷開父母皮卡車 衝撞朝聖隊伍8僧侶亡、20多傷

延伸閱讀

亞馬遜允諾追加投資130億美元 擴大布局印度AI版圖

亞馬遜允諾追加投資130億美元 擴大布局印度AI版圖
高市早苗訪印度 擬發表宣言因應中國管制稀土出口

高市早苗訪印度 擬發表宣言因應中國管制稀土出口
貨幣貶值、就業變差…背巨債出國留學？印度學生猶豫了

貨幣貶值、就業變差…背巨債出國留學？印度學生猶豫了
上廁所拉出1公尺長蟲 英女遊印度3個月 腦中藏38隻寄生蟲

上廁所拉出1公尺長蟲 英女遊印度3個月 腦中藏38隻寄生蟲

熱門新聞

人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55
網紅因穿著運動上衣，被漢莎航空地勤攔下，告知不能登機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk ）

女網紅穿中空運動裝搭機遭阻 地勤指「像沒穿」要求外套拉鍊拉到頂

2026-06-26 20:00

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外