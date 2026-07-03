熱浪年年來…經濟學家示警：高溫成全球經濟的長期結構性風險

近來席捲歐美的熱浪，顯示高溫天候愈來愈頻繁。（歐新社）

近來席捲歐美的熱浪 ，顯示高溫天候愈來愈頻繁，也凸顯全球暖化正成為全球經濟的長期拖累因素，演變為相當於人口老化的結構性風險。

在美國迎接國慶假期之際，美國中東部多個地區預估將出現華氏100度（攝氏38度）的高溫，美國國家氣象局（NWS）發布的高溫預警，更涵蓋超過1.5億人居住的地區，擾亂了許多人的假期安排，戶外活動取消，旅客避開會直接日曬的地區。

高溫也帶動美國電價飆漲，能源資訊局（EIA）數據顯示，新英格蘭 地區的躉售電價已暴漲超過240%，紐約市 躉售電價漲一倍，甚至東北部、中西部及南部地區超過15萬戶家庭停電。

在歐洲，世界衛生組織（WHO）估計，最近的熱浪在一周內導致1300多人喪生，多數是老年人。極端高溫會限制工作和擾亂交通，從而抑制經濟活動。

荷蘭國際銀行（ING）總體研究部門主管與德國首席經濟學家布澤斯基（Carsten Brzeski）指出，歐洲破紀錄高溫的熱浪已從單純的天候事件，轉變為會撼動當地經濟的總體經濟因素，活動取消和學校關閉「讓人想起新冠疫情期間的封鎖」。

他指出，高溫相關風險過去都被認為是南歐的問題，但最新數據顯示，在歐洲各國2030年前因炎熱天候所致的累計經濟損失中，德國可能排第三，原因不是德國天氣和南歐一樣熱，而是基礎建設、房屋、以及營建和物流等勞力密集產業，全都是為了更涼爽的天候所打造的，始終未能適應新的天氣趨勢。

日本野村（Nomura）歐洲首席經濟學家巴克利（George Buckley）認為，氣候變遷愈來愈難忽視，並將之比喻為另一個緩慢進展但日益緊迫的議題：人口老化的經濟影響。

研究推估，去年歐洲熱浪和洪災的經濟衝擊為430億美元，約占國內生產毛額（GDP）的0.26%，雖無法與新冠疫情封鎖導致GDP在2020年萎縮6.1%的影響相提並論，但隨著熱浪變得愈來愈頻繁，經濟損失也將隨之增加，若下一波熱浪緊接到來，遭延誤的建築計畫將更加拖延。

極端高溫的真正問題，在於這些衝擊的累積效應。各國修復受損的基礎設施、維持資源緊俏的緊急服務，及在學校安裝空調，都會擠壓預算。極端天候也會衝擊農業生產並推升食品價格，從而提高通膨。歐洲央行（ECB）先前推算，熱浪與乾旱可能拉抬糧食通膨0.4-0.9個百分點，但這個影響可能在30年後增加一倍。