TikTok直播接吻 印尼亞齊女子遭公開鞭刑21下 昏倒仍無法免刑

印尼亞齊省班達亞齊一名女子2日因違反伊斯蘭教法接受公開鞭刑。當地伊斯蘭教法法院對違反教法者處以10至30下鞭刑，其中包括一對因在TikTok直播接吻而受罰的情侶。（歐新社）

印尼 亞齊省一名女子因與男友在TikTok 直播中接吻，被控「在社群媒體 上與男子直播做出猥褻行為」，成為當地首位因透過社群媒體違反伊斯蘭教法而遭公開鞭刑的人。

每日郵報2日報導，這名女子被判21下鞭刑。畫面顯示，她跪在地上，遭一名蒙面的伊斯蘭教法警察（Sharia police）持藤條反覆抽打背部，周圍則有警員與數十名民眾圍觀。每挨一鞭，她都因劇痛而面容扭曲、放聲尖叫，但圍觀群眾中仍有人高喊「打重一點」。

女子最終因無法承受處罰而失去意識，抱著背部倒地，一名站在後方的女子立刻衝上前扶住她。隨後她一動不動地躺在地上，由醫護人員檢查是否適合繼續接受鞭刑。

目前尚不清楚，女子昏倒前已完成21下刑罰中的幾下。然而，即使她需要接受醫療處置，也不會因此免除刑罰；若仍有未執行的鞭數，將待她恢復到足以承受時再繼續執行。

亞齊省是印尼唯一實施一套伊斯蘭教法的省分，禁止非夫妻男女接吻、擁抱或肢體接觸等親密行為。亞齊市伊斯蘭教法警察首長里札爾（Muhammad Rizal）受訪時表示，這對情侶因在TikTok直播時接吻遭人檢舉，當局隨後展開調查，最終對兩人處以鞭刑，也是亞齊省首次有人因透過社群媒體違反伊斯蘭教法而受罰。

依據亞齊伊斯蘭刑法，公開鞭刑適用於多項罪行，包括賭博、飲酒、同性性行為及婚外性行為。其中，以兒童性侵案件刑責最重，最高可判200下鞭刑、200個月徒刑，或相當於2公斤黃金價值的罰金。公開鞭刑通常在清真寺外或社區廣場執行，民眾聚集圍觀並拍攝整個過程，不僅施加肉體痛苦，也藉此羞辱受刑人。

人權團體多次譴責亞齊省的做法，認為公開鞭刑違反印尼憲法及印尼在國際法下應履行的人權義務，也可能對受刑者造成長期心理創傷。地方官員則主張，鞭刑具有嚇阻作用，也是亞齊省身分認同的一部分。