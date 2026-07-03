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日印峰會 高市早苗喊吾兄 莫迪叫「我的漂亮妹妹」

編譯茅毅／綜合2日電
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日本首相高市早苗（右）2日和印度總理莫迪（左）舉行會談，兩人互稱「兄妹」。（路透...
日本首相高市早苗（右）2日和印度總理莫迪（左）舉行會談，兩人互稱「兄妹」。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高市早苗訪印會莫迪，兩人互稱兄妹並強調日印合作。
  • 重點二：聯合聲明聚焦自由開放印太、海洋安全與經濟能源韌性。
  • 重點三：日企擬在印度加碼投資，高鐵與半導體合作同步推進。

日本首相高市早苗自1至3日訪問印度，2日和印度總理莫迪舉行會談，這是她自去年10月就任以來首度訪印。共同社等日媒報導說，她此行就是針對中國，加強日印在經濟安全等安全層面的合作。會後兩位領袖發表聯合聲明，並連袂召開記者會。

兩人上次會談是去年11月在南非約翰尼斯堡20國集團（G20）峰會場邊。此次「高莫會」也是第16屆日印年度峰會，這項定期舉行的機制，旨在讓兩國最高行政首長輪流主辦雙邊峰會。

高市說，明年適逢日印建交75周年，希望在「官民一體」下，開創兩國未來；莫迪則說，結合日本擁有的精密技術與印度擁有的軟體能力，可望研發世界級的人工智慧（AI）。兩人並互稱「兄妹」，莫迪稱高市是「我的漂亮妹妹」，高市則稱「莫迪吾兄」。

聯合聲明的重點包含戰略合作關係、經濟安全與能源安全、投資和創新合作。在戰略合作關係上，將推動由高市政治導師、已故日相安倍晉三2016年揭櫫的自由開放印太構想，並深化海洋安全合作與今年舉行外長及防長的「二加二」會談。

在經濟安全與能源安全上，除了對經濟脅迫表達擔憂，同時強調公平競爭環境的重要性，並將合作確保包括強化能源儲備的能源韌性。在投資和創新合作上，將協助日本中小企業及新創企業赴印、推動印度引進日本新型新幹線E10系列與確保「可信任AI」的供給網。

印度首條高鐵路線的部分路段預定明年通車，距開工已幾乎十年，新德里視為印度鐵路現代化的一大里程碑；首條路線總長508公里，位於印度西岸、稱為「孟買–阿默達巴德高鐵走廊」，印度古茶拉底省首府阿默達巴德也是莫迪老家。

在高莫會後，兩國民間企業也舉行經濟論壇，互換約130項的雙邊合作文件，包含日本「富士軟片」在印度設半導體材料工廠和日本車廠「鈴木」在印度設沼氣廠，日企在印度市場的投資總額將達2兆日圓（約124億美元）。共150多家日企的日本財經界相關人士出席該論壇，高市和莫迪也出席。

中國外交部發言人郭嘉昆2日則在例行記者會批評，高市頻繁提及新版自由開放印太構想，是「嘴上喊著自由開放，心裡想著對立對抗」。

精華 FAQ

  • 她此行主軸是強化日印在安全與經濟安全上的合作，並藉峰會推進自由開放印太構想，同時擴大在能源、投資與創新領域的實質交流。

  • 聲明重點包括戰略合作、經濟安全與能源安全、投資和創新合作，並提到海洋安全、二加二會談、可信任AI供應鏈與日本新幹線E10引進。

  • 會後雙方企業簽署約130項合作文件，日企對印投資總額將達2兆日圓，並涉及半導體材料、沼氣與高鐵等項目，顯示合作全面升溫。

日本 印度 高市早苗

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