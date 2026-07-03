我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

委內瑞拉雙震恐近4千死 家屬翻屍蛆認親 火化費喊到850美元

編譯中心／綜合2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉雙震罹難人數破2000，重災區拉瓜伊拉一座港口充當臨時停屍間，7月1日可...
委內瑞拉雙震罹難人數破2000，重災區拉瓜伊拉一座港口充當臨時停屍間，7月1日可見一排排堆疊的棺材。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：委內瑞拉雙震造成逾兩千人喪生，實際死亡數恐逼近四千。
  • 重點二：港口臨時停屍間與冷藏貨櫃堆放遺體，家屬艱難辨認親人。
  • 重點三：私人火化費高達八百五十美元，部分無人認領遺體已被火化。

紐約時報報導，委內瑞拉6月24日接連發生規模7.2與7.5強震，兩起地震相隔僅39秒，造成嚴重死傷。罹難人數已增至2295人、逾1.1萬人受傷，但實際死亡人數恐逼近4000人。

重災區拉瓜伊拉（La Guaira）一座港口被迫改成臨時停屍間，遺體一排排躺在地上，當局只能動用平時運送肉品的冷藏貨櫃暫存遺體。家屬為尋親被迫親手翻開爬滿蛆蟲的屍袋，停屍間有上百具無名屍；部分私人火化費用更喊到850美元，讓家屬在喪親之痛外，還得承受沉重負擔。

法醫人員與援助官員指出，實際死亡人數恐怕更高。卡拉卡斯主要停屍間的兩名醫師估計，真正罹難人數可能接近4000人。災後最初幾天，救難人員與志工仍徒手挖掘瓦礫想找到更多生還者；如今希望逐漸渺茫，現在更迫切的任務是找回數千名罹難者屍體、確認身分，並安排後續安葬。

32歲的蘇亞雷斯（Daniely Pastora Hurtado Suárez）說，她花了五天、輾轉多家醫院尋找丈夫，最後才到拉瓜伊拉港口的臨時停屍間。現場瀰漫屍臭，許多遺體嚴重變形，她差點帶錯遺體回家。

另一名男子林孔（José Rincón）表示，他花了三天在港口一具具腐爛遺體間尋找孫子，還得親手拉開已經鼓脹、爬滿蛆蟲的屍袋。現場另有四個冷藏貨櫃，裡面存放更多罹難者遺體。他說：「他們全都被隨便丟在那裡，毫無區分。」

隨著死亡人數持續增加，遺體後續處理也成難題。部分家屬表示，私人火化報價介於400至850美元，對多數委內瑞拉人而言難以負擔。卡拉卡斯停屍間醫師表示，政府已提供免費火化；若罹難人數繼續攀升，集體墓穴仍可能成為當局選項。

不過，委內瑞拉感染症學會敦促勿集體埋葬，因為可能增加傳染病風險，也會讓身分辨識更困難。

烏爾塔多說，由於罹難者太多，當局已開始火化部分無人認領遺體。她擔心之後可能再也無法領回丈夫遺體，因此借了850美元，委託私人殯儀館火化丈夫、保留骨灰。

另外，數百名來自各國的搜救人員，2日成功救出受困瓦礫堆八天的警衛吉爾（Hernan Gil），他的妻子直呼「這簡直是奇蹟」。

中央社引述法新社報導，位於沿海地區的卡蒂亞拉馬（Catia La Mar）幾乎被夷為平地。在當地工作的吉爾被埋在瓦礫堆中，因為他所處的七層建築已成廢墟。

救援隊伍透過軟管為吉爾輸送10多公升的水，安裝氣管為他供應氧氣。

救援行動最後階段，約有30人在清理瓦礫，2名救援人員還掘出1條長達3公尺的隧道。

精華 FAQ

  • 報導指出，6月24日兩起強震已造成2295人死亡、逾1.1萬人受傷；法醫與援助官員認為，實際死亡人數可能更高，甚至接近4000人。

  • 拉瓜伊拉港口被改成臨時停屍間，遺體與冷藏貨櫃暫存無名屍，家屬必須在惡臭與蛆蟲中翻找親人，還有人差點領錯遺體。

  • 部分私人火化報價高達400至850美元，對多數委內瑞拉家庭十分昂貴；雖然政府提供免費火化，但若無人認領遺體增加，集體墓穴也可能成為選項。

紐約時報 地震 委內瑞拉

上一則

基輔今年最慘…俄無人機轟炸至少25死 萬人驚逃逾90傷

下一則

哈米尼將國葬 伊朗軍事指揮官警告美、以勿發動襲擊

延伸閱讀

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋
委內瑞拉強震夷平建築 警衛受困8天奇蹟獲救

委內瑞拉強震夷平建築 警衛受困8天奇蹟獲救
委內瑞拉雙震 18天嬰兒受困12小時奇蹟獲救 關鍵曝光

委內瑞拉雙震 18天嬰兒受困12小時奇蹟獲救 關鍵曝光
委內瑞拉重災區太平間慘況曝 125年最慘強震 馬杜洛監獄傳訊慰問

委內瑞拉重災區太平間慘況曝 125年最慘強震 馬杜洛監獄傳訊慰問

熱門新聞

人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55
網紅因穿著運動上衣，被漢莎航空地勤攔下，告知不能登機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk ）

女網紅穿中空運動裝搭機遭阻 地勤指「像沒穿」要求外套拉鍊拉到頂

2026-06-26 20:00

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外