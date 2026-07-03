委內瑞拉雙震恐近4千死 家屬翻屍蛆認親 火化費喊到850美元
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紐約時報報導，委內瑞拉6月24日接連發生規模7.2與7.5強震，兩起地震相隔僅39秒，造成嚴重死傷。罹難人數已增至2295人、逾1.1萬人受傷，但實際死亡人數恐逼近4000人。
重災區拉瓜伊拉（La Guaira）一座港口被迫改成臨時停屍間，遺體一排排躺在地上，當局只能動用平時運送肉品的冷藏貨櫃暫存遺體。家屬為尋親被迫親手翻開爬滿蛆蟲的屍袋，停屍間有上百具無名屍；部分私人火化費用更喊到850美元，讓家屬在喪親之痛外，還得承受沉重負擔。
法醫人員與援助官員指出，實際死亡人數恐怕更高。卡拉卡斯主要停屍間的兩名醫師估計，真正罹難人數可能接近4000人。災後最初幾天，救難人員與志工仍徒手挖掘瓦礫想找到更多生還者；如今希望逐漸渺茫，現在更迫切的任務是找回數千名罹難者屍體、確認身分，並安排後續安葬。
32歲的蘇亞雷斯（Daniely Pastora Hurtado Suárez）說，她花了五天、輾轉多家醫院尋找丈夫，最後才到拉瓜伊拉港口的臨時停屍間。現場瀰漫屍臭，許多遺體嚴重變形，她差點帶錯遺體回家。
另一名男子林孔（José Rincón）表示，他花了三天在港口一具具腐爛遺體間尋找孫子，還得親手拉開已經鼓脹、爬滿蛆蟲的屍袋。現場另有四個冷藏貨櫃，裡面存放更多罹難者遺體。他說：「他們全都被隨便丟在那裡，毫無區分。」
隨著死亡人數持續增加，遺體後續處理也成難題。部分家屬表示，私人火化報價介於400至850美元，對多數委內瑞拉人而言難以負擔。卡拉卡斯停屍間醫師表示，政府已提供免費火化；若罹難人數繼續攀升，集體墓穴仍可能成為當局選項。
不過，委內瑞拉感染症學會敦促勿集體埋葬，因為可能增加傳染病風險，也會讓身分辨識更困難。
烏爾塔多說，由於罹難者太多，當局已開始火化部分無人認領遺體。她擔心之後可能再也無法領回丈夫遺體，因此借了850美元，委託私人殯儀館火化丈夫、保留骨灰。
另外，數百名來自各國的搜救人員，2日成功救出受困瓦礫堆八天的警衛吉爾（Hernan Gil），他的妻子直呼「這簡直是奇蹟」。
中央社引述法新社報導，位於沿海地區的卡蒂亞拉馬（Catia La Mar）幾乎被夷為平地。在當地工作的吉爾被埋在瓦礫堆中，因為他所處的七層建築已成廢墟。
救援隊伍透過軟管為吉爾輸送10多公升的水，安裝氣管為他供應氧氣。
救援行動最後階段，約有30人在清理瓦礫，2名救援人員還掘出1條長達3公尺的隧道。
報導指出，6月24日兩起強震已造成2295人死亡、逾1.1萬人受傷；法醫與援助官員認為，實際死亡人數可能更高，甚至接近4000人。 拉瓜伊拉港口被改成臨時停屍間，遺體與冷藏貨櫃暫存無名屍，家屬必須在惡臭與蛆蟲中翻找親人，還有人差點領錯遺體。 部分私人火化報價高達400至850美元，對多數委內瑞拉家庭十分昂貴；雖然政府提供免費火化，但若無人認領遺體增加，集體墓穴也可能成為選項。
精華 FAQ
報導指出，6月24日兩起強震已造成2295人死亡、逾1.1萬人受傷；法醫與援助官員認為，實際死亡人數可能更高，甚至接近4000人。
拉瓜伊拉港口被改成臨時停屍間，遺體與冷藏貨櫃暫存無名屍，家屬必須在惡臭與蛆蟲中翻找親人，還有人差點領錯遺體。
部分私人火化報價高達400至850美元，對多數委內瑞拉家庭十分昂貴；雖然政府提供免費火化，但若無人認領遺體增加，集體墓穴也可能成為選項。
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