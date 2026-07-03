委內瑞拉雙震恐近4千死 家屬翻屍蛆認親 火化費喊到850美元

委內瑞拉雙震罹難人數破2000，重災區拉瓜伊拉一座港口充當臨時停屍間，7月1日可見一排排堆疊的棺材。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 委內瑞拉雙震造成逾兩千人喪生，實際死亡數恐逼近四千。

委內瑞拉雙震造成逾兩千人喪生，實際死亡數恐逼近四千。 重點二： 港口臨時停屍間與冷藏貨櫃堆放遺體，家屬艱難辨認親人。

港口臨時停屍間與冷藏貨櫃堆放遺體，家屬艱難辨認親人。 重點三：私人火化費高達八百五十美元，部分無人認領遺體已被火化。

紐約時報 報導，委內瑞拉 6月24日接連發生規模7.2與7.5強震，兩起地震 相隔僅39秒，造成嚴重死傷。罹難人數已增至2295人、逾1.1萬人受傷，但實際死亡人數恐逼近4000人。

重災區拉瓜伊拉（La Guaira）一座港口被迫改成臨時停屍間，遺體一排排躺在地上，當局只能動用平時運送肉品的冷藏貨櫃暫存遺體。家屬為尋親被迫親手翻開爬滿蛆蟲的屍袋，停屍間有上百具無名屍；部分私人火化費用更喊到850美元，讓家屬在喪親之痛外，還得承受沉重負擔。

法醫人員與援助官員指出，實際死亡人數恐怕更高。卡拉卡斯主要停屍間的兩名醫師估計，真正罹難人數可能接近4000人。災後最初幾天，救難人員與志工仍徒手挖掘瓦礫想找到更多生還者；如今希望逐漸渺茫，現在更迫切的任務是找回數千名罹難者屍體、確認身分，並安排後續安葬。

32歲的蘇亞雷斯（Daniely Pastora Hurtado Suárez）說，她花了五天、輾轉多家醫院尋找丈夫，最後才到拉瓜伊拉港口的臨時停屍間。現場瀰漫屍臭，許多遺體嚴重變形，她差點帶錯遺體回家。

另一名男子林孔（José Rincón）表示，他花了三天在港口一具具腐爛遺體間尋找孫子，還得親手拉開已經鼓脹、爬滿蛆蟲的屍袋。現場另有四個冷藏貨櫃，裡面存放更多罹難者遺體。他說：「他們全都被隨便丟在那裡，毫無區分。」

隨著死亡人數持續增加，遺體後續處理也成難題。部分家屬表示，私人火化報價介於400至850美元，對多數委內瑞拉人而言難以負擔。卡拉卡斯停屍間醫師表示，政府已提供免費火化；若罹難人數繼續攀升，集體墓穴仍可能成為當局選項。

不過，委內瑞拉感染症學會敦促勿集體埋葬，因為可能增加傳染病風險，也會讓身分辨識更困難。

烏爾塔多說，由於罹難者太多，當局已開始火化部分無人認領遺體。她擔心之後可能再也無法領回丈夫遺體，因此借了850美元，委託私人殯儀館火化丈夫、保留骨灰。

另外，數百名來自各國的搜救人員，2日成功救出受困瓦礫堆八天的警衛吉爾（Hernan Gil），他的妻子直呼「這簡直是奇蹟」。

中央社引述法新社報導，位於沿海地區的卡蒂亞拉馬（Catia La Mar）幾乎被夷為平地。在當地工作的吉爾被埋在瓦礫堆中，因為他所處的七層建築已成廢墟。

救援隊伍透過軟管為吉爾輸送10多公升的水，安裝氣管為他供應氧氣。

救援行動最後階段，約有30人在清理瓦礫，2名救援人員還掘出1條長達3公尺的隧道。