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烏軍官涉北溪管線爆炸案遭德起訴 澤倫斯基暫不表態

編譯中心／綜合2日電
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文章重點整理：

  • 重點一：德國檢方起訴一名烏克蘭男子，涉2022年北溪管線爆炸案。
  • 重點二：檢方稱嫌犯曾協調仙女座號團隊，於波羅的海安裝炸藥。
  • 重點三：澤倫斯基表示尚未掌握細節，暫不對此案作出正式回應。

德國檢方起訴一名被控涉嫌2022年北溪天然氣管線爆炸案的烏克蘭男子，這起歐洲最具政治敏感性的破壞案之一，如今已進入起訴程序。這起被俄羅斯與西方國家定調為蓄意破壞的爆炸案，發生在莫斯科入侵基輔幾個月後，摧毀了俄羅斯向歐洲輸送天然氣的重要路線，加劇歐洲能源危機，而以德國受到的衝擊最為嚴重。

路透報導，柏林的梅納克律師事務所（Menaker）表示，起訴書已於1日送達。根據德國隱私法規，該名男子僅被辨識為「瑟爾希K」（Serhii K.）。律師事務所並未提供相關細節。

德國第一電視台（ARD)、以及「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）和「時代週報」（Die Zeit）率先報導這項消息，檢方指控這名烏克蘭男子襲擊民用能源基礎設施、引發爆炸並摧毀建築結構。聯邦檢察官辦公室婉拒對此置評。

根據逮捕令文件、稍早的媒體新聞稿以及聯邦最高法院去年12月的拘留裁決，檢方指控瑟爾希K協助協調一個團隊，該團隊於2022年9月利用一艘名為「仙女座號」（Andromeda）帆船，在丹麥波荷木島（Bornholm）附近的北溪1號（Nord Stream 1）和2號（Nord Stream 2）管線安裝爆炸裝置。

檢方與法院懷疑，「仙女座號」團隊由一名協調員、一名船長、四名深海潛水員及一名炸藥專家組成。他們表示，瑟爾希K涉嫌擔任船上協調員兼團隊負責人，而非潛水員或炸藥專家。

瑟爾希K則是否認參與此案。

裁決書中援引法院紀錄將這名嫌犯描述為烏克蘭國民，事發當時是烏克蘭特種部隊軍官。他去年8月在義大利被捕，隨後在11月被移交德國。

另據德國之聲報導，烏克蘭總統澤倫斯基暫不願就此案表態。7月1日晚間，澤倫斯基在訪問愛爾蘭期間的一次記者會上表示，他不了解所有細節。他認為，德國和烏克蘭的相關部門如今進行溝通。「如果我們獲得更多細節，肯定會作出回應」，澤倫斯基說道。「目前表態還為時過早。」

精華 FAQ

  • 德國檢方起訴一名僅被稱為「瑟爾希K」的烏克蘭男子，指控他涉入2022年北溪天然氣管線爆炸案，並協助破壞歐洲重要能源基礎設施。

  • 檢方懷疑他擔任船上協調員兼團隊負責人，協助一支由潛水員與炸藥專家組成的小組，搭乘仙女座號在波羅的海附近安裝爆炸裝置。

  • 澤倫斯基表示自己尚未掌握所有細節，認為德烏相關部門正持續溝通，若未來取得更多資訊，烏方才會作出正式回應。

澤倫斯基 俄羅斯 天然氣

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