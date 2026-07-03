泰國11歲童偷開父母皮卡車 衝撞朝聖隊伍8僧侶亡、20多傷

泰國東北部莫那限省（Mukdahan）2日發生一起重大死亡車禍，一名11歲男孩私自開走父母的皮卡貨車上路，後來撞入路邊一群佛教僧侶，造成至少8名僧侶死亡、20多人受傷。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 泰國東北部發生11歲男童偷開父母皮卡車撞上朝聖僧侶隊伍。

泰國東北部發生11歲男童偷開父母皮卡車撞上朝聖僧侶隊伍。 重點二： 事故造成至少八名僧侶死亡、二十多人受傷，傷亡仍可能上修。

事故造成至少八名僧侶死亡、二十多人受傷，傷亡仍可能上修。 重點三：警方已拘留男童並調查其健康狀況、失控軌跡與家長監護責任。

泰國 東北部莫那限省（穆達漢府，Mukdahan）2日上午11時55分發生一起重大慘劇。一名年僅11歲的男童在未獲得長輩允許的情況下，私自駕駛父母的皮卡車（貨卡）上路，隨後車輛滑出路面，高速衝撞路邊一隊正在進行朝聖的佛教僧侶隊伍，目前已證實造成至少8名僧侶死亡、20多人受傷。

綜合中央社、美聯社、泰國曼谷郵報等媒體報導，當地警察局長派洛（Pairoj Thaiphutsa）向媒體記者證實，「嫌犯是一名11歲孩童」。警方初步調查指出，該名男童患有特殊疾病，案發當時他完全未經任何允許，私自開走父親的皮卡車，並一路從東丹（Don Tan）區域長途行駛前往芒縣（Muang district）。

根據美聯社報導，事發時共有35名僧侶和5名信眾正在路邊步行朝聖。有現場僧侶告訴警方，當時先看到該輛皮卡車失控，隨後車輛便突然全速滑出路面，朝著毫無防備的朝聖隊伍猛烈衝撞。龐大的撞擊力導致多名走在路邊的僧侶當場被撞飛，傷亡極其慘重。

報導指出，這場悲劇當場造成5名僧侶喪命，另有3名僧侶因傷勢過重，送醫搶救後宣告不治，累計已奪走8名僧侶的性命。此外，現場還有超過20名傷者被緊急分送至鄰近醫院進行搶救，確切死傷人數不排除仍有持續上修的可能。

目前涉案的11歲男童已被警政單位合規拘留。警方透露，後續除了將針對男童的特殊健康狀況與行車失控軌跡進行科學採證外，亦將嚴格追究家長對於車輛管制與特殊孩童的監護責任。

泰國東北部莫那限省（Mukdahan）2日發生一起重大死亡車禍，一名11歲男孩駕駛的車輛撞入路邊一群佛教僧侶，造成至少8名僧侶死亡、20多人受傷，圖為急救人員在現場進行救援。(路透)