北韓駐中使館 金正恩父女合照掛6張 未見宣揚習近平

今年2月所見北韓駐中國大使館宣傳看板展示的照片。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北韓駐中使館更新展板，增加金正恩與女兒金主愛合照至六張。

北韓駐中使館更新展板，增加金正恩與女兒金主愛合照至六張。 重點二： 展板未見習近平訪北韓照片，凸顯對外宣傳仍以金正恩為主。

展板未見習近平訪北韓照片，凸顯對外宣傳仍以金正恩為主。 重點三：北韓同時透過衛星橋梁進度與使館展板，強化對外形象敘事。

北韓 駐中大使館據報更換了正門旁宣傳展板上的25張照片，其中北韓領導人金正恩 與其女兒金主愛共同亮相的照片數量有所增加。據韓聯社報導，此前為了紀念北韓已故領導人金日成的生日，宣傳展板上曾全部更換為金日成的照片。而這次的更新，調整為以金正恩在北韓公開活動照片為主，未見上月中國國家主席習近平 訪問北韓的相關照片，是另一個引人注目之處。

今年3月，宣傳展板上曾展示三張金正恩與金主愛同框的照片。而這次更新後，此類照片大為增加，目前，共懸掛六張金正恩與金主愛共同亮相的照片。

這些包括金正恩與金主愛於2024年1月視察新建養雞場、2024年3月一同出席江東綜合溫室竣工儀式、2025年6月一同出席元山葛麻旅遊區竣工儀式、2025年12月一同視察三池淵市酒店、同月參觀新浦市食品廠，以及今年2月金主愛出席平壤和盛地區住宅竣工儀式。

宣傳展板下方設置的電視螢幕過去大多是關閉的，而這次更新後則開始不斷播放金正恩近期公開活動畫面，其中包括五張以上金正恩今年5月31日攜金主愛一同視察新義州溫室綜合農場的照片。

北韓領導人金正恩（右）與女兒金主愛（左）出席活動，曾出現十指緊扣的畫面。(路透)

報導說，北韓駐中大使館宣傳展板是展示北韓官方對外形象的重要平台，照片會不定期更新。

分析認為，結合北韓媒近期持續突出金正恩與金主愛共同公開活動這一報導的趨勢，這次北韓駐中大使館調整展板內容，反映出北韓有意對外進一步強化父女同行的形象。

另外，連接俄羅斯和北韓的圖們江跨境公路橋原本預定6月中旬竣工，但美國智庫「北緯38度」表示，衛星照片顯示俄方一側通關設施尚未完工，因此兩國不太可能在近期開通這座橋梁。

路透報導，該橋梁長度約850公尺，是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於2024年6月訪問北韓期間雙方達成的建設計畫。

俄羅斯駐平壤大使館曾在4月聲稱，這座橋梁將於6月19日竣工。

「北緯38度」（38 North）6月30日於官網貼出衛星影像指出，這座橫跨圖們江的橋梁是兩國之間第一條公路通道且似乎已經完工，北韓一側邊境設施也大致完成，但俄羅斯那一側相關設施仍在施工。

該智庫寫道，北韓一側已經建好大型倉庫、停車場以及一座看似竣工的邊境哨所，俄羅斯可能在建造的通關設施規模則更為龐大，但進度似乎遠遠落後對方。

俄羅斯和北韓今年4月舉行橋梁合龍儀式，俄國交通運輸部曾宣稱，這座橋每日平均可通行300台車輛。

俄羅斯交通運輸部拒絕評論此事，北韓駐莫斯科大使館則尚未作出回應。

今年2月所見北韓駐中國大使館宣傳看板展示的照片。（歐新社）