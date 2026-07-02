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日本簽證費漲5倍上路 預計1年帶來7.38億美元收入

編譯中心／綜合1日電
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文章重點整理：

  • 重點一：日本調漲一次有效簽證費至1萬5000日圓，漲幅達五倍。
  • 重點二：出國稅同步從1000日圓調高到3000日圓，並涵蓋日本人。
  • 重點三：新制預計每年可為日本政府增加約1200億日圓收入。

日本政府1日起已調漲出國稅，以及非免簽外國人訪問日本的簽證規費，限一次有效的簽證規費從原本的3000日圓（約18.45美元），調漲到1萬5000日圓（約92美元），漲幅高達5倍。

「日本經濟新聞」報導，日本過去一段時間持續增加免簽對象國，目前有74個國家與地區的民眾在特定條件下能以免簽在日本短期居留。根據日本外務省（相當於外交部），2025年約八成的外國人以免簽方式訪日。

另一方面，包含中國、菲律賓、越南等逾120個國家的民眾，進入日本則必須申請簽證。2025年日本發放簽證案件之中，發給中國人就達571萬件，占全體786萬件的73%左右。而日本去年發放的簽證數量，僅次於2019年新冠疫情爆發前的水準，主因是中國遊客增加。

不過，日本簽證規費與歐美國家相較之下，明顯較為便宜，美國短期居留規費為185美元、英國135英鎊（約179美元）、加拿大100加幣（約70美元）、有加入申根協定（Schengen Accord）的歐洲國家一律為90歐元（約102美元）。

而日本持續推動外國人造訪日本的政策，去年初步估計有4243萬人次造訪，創下新高，且之後的目標是在2030年達到6000萬人次訪日。

日本這次調漲簽證規費是把一次有效的簽證規費從原本的3000日圓調漲到1萬5000日圓；在期限內能多次出入日本的簽證規費，則從6000日圓（約36.9美元）漲到3萬日圓（約184.54美元）。

調漲簽證規費是希望擴充因應訪日觀光客增加的相關業務經費，這項措施預計替日本政府增加約1200億日圓（約7.38億美元）的收入。

此外，日本政府今天起也已把旅客離開日本時所課徵的國際觀光旅客稅（出國稅），從目前的1000日圓調升到3000日圓。出國稅的徵收對象也包含日本人。

日本調漲出國稅的配套措施是，今起同步調降日本民眾線上申請18歲以上護照的費用，有效期限10年的護照規費降為8900日圓，比過去便宜44%，另外，18歲以下的護照規費也同步調降為一律4400日圓。

精華 FAQ

  • 日本將一次有效簽證規費自3000日圓調高至1萬5000日圓，漲幅約五倍；多次出入境簽證也同步從6000日圓升至3萬日圓。

  • 日本政府希望透過調整簽證費與出國稅，擴充因應訪日觀光客增加的相關業務經費，同時支撐觀光接待與管理所需資源。

  • 依日本官方估算，調漲簽證規費約可讓政府每年增加1200億日圓，約合7.38億美元，成為推動觀光政策的重要財源。

越南 日本 簽證

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