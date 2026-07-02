1觀念變了 南韓家庭主夫首季27.4萬人 創22年新高

南韓統計廳公布最新數據顯示，因市場性別分工轉變，2026年 第一季「全職家庭主夫」人數創下22年來最高紀錄。(新華社)

南韓 統計廳公布最新數據顯示，2026年第一季共有27萬4000名男性因照顧子女或承擔家務，被列為「非經濟活動人口」，即未就業也未尋找工作，較去年同期增加16.6%，創下自2004年開始統計以來第一季最高紀錄。

據「韓國先驅報」（The Korea Herald）報導，統計顯示，這項數據涵蓋照顧自己子女及孫輩的男性。其中，26萬1000人主要負責家務，另有1萬3000人專職從事育兒工作。南韓統計廳官員表示，最新調查結果反映出近年男性承擔家務勞動的趨勢。

此外，南韓人事管理部公布的數據也顯示，2025年男性公務員申請育兒假的人數首度超越女性公務員，為南韓歷來首次出現這種情況，顯示愈來愈多男性投入育兒及家庭照顧工作。

相較之下，女性因家務或育兒而退出勞動市場的人數持續下降。統計顯示，今年第一季約有650萬名女性因家務或育兒處於非經濟活動狀態，為歷年第一季最低紀錄，較2013年的768萬人大幅減少。

「韓國先驅報」指出，南韓社會長期存在傳統性別角色分工觀念，尤其年長世代仍普遍抱持男女角色有別的看法。不過，近年性別差距已逐漸縮小。數據顯示，2025年南韓男性就業率為76.5%，女性就業率則達63%，顯示女性勞動參與率持續提升，男性投入家務與育兒的人數也同步增加。