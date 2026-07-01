世界盃帶動毒蟲需求？墨西哥非傳統路線罕見查扣3噸毒品

墨西哥 6月兩起重大古柯鹼查扣案，其中1起在緊鄰首都墨西哥市的特拉克斯卡拉州，分析人士指出，這可能暗示著販毒集團正將更大量的毒品運入首都，以因應世界盃 足球賽帶動的爆量需求。

路透社報導，墨西哥維安部門通報，他們6月22日在西部的格瑞羅州（Guerrero）和中部的特拉克斯卡拉州（Tlaxcala）查扣了略超過3公噸的古柯鹼。

路透社訪問的6位安全專家指出，特拉克斯卡拉州地理位置在內陸，並非過去熟悉的運毒路線，如今大量古柯鹼經由當地運送，專家認為最可能與世界盃有關。

墨西哥頂尖社會科學研究機構「北方邊境學院」（El Colegio de la Frontera Norte）安全專家蘇馬諾（Andres Sumano）表示，犯罪集團有可能是在預期世界盃期間墨西哥市毒品需求將大增，進而在首都周邊倉庫大量囤貨，這結果反而讓警方得以一舉查獲如此龐大規模的毒品。

蘇馬諾補充說，大型販毒集團這樣的操作模式，與一般企業遇到大型活動會提前備貨一樣。

3名墨西哥市的毒販接受路透社訪問時表示，隨著預估將吸引550萬名訪客的世界盃開踢，他們確實觀察到需求明顯上升。

一名不願具名的毒販直言：「這就是一門生意，如果顧客有要求，我們就得想辦法滿足。」他坦言，諸如世界盃這種國際性活動，向來是提升「業績」的好機會。

對此，墨西哥市政府及總統府均未對置評請求作出回應，當局在查扣案通報中也未提及與世界盃有關。

特拉克斯卡拉州發言人則表示，當地的查扣行動既不能證明該州是組織犯罪的運作或分銷中心，也沒有任何資訊能夠將這個事實連上國際活動。

不過，墨西哥國家研究者系統（National System of Researchers）研究員桑傑士（Vicente Sanchez）認為，世界盃仍是可能性最大的解釋。

他指出：「目前的推論是，這起在特拉克斯卡拉州的罕見查扣案可能與世界盃期間在諸如古柯鹼等毒品的使用有關，尤其考量到該州地理位置非常靠近墨西哥市。」