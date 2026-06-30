遏制中國廉價品進口 歐盟7/1起對電商小額包裹徵3歐元關稅

法廣指出，歐盟7月1日起針對小額進口商品徵收新稅，此舉將對SHEIN、Temu和AliExpress等中國電商巨頭產生重大影響。(路透)

歐盟 將自7月1日起，對通過電子商務（EC）從域外進口的小額商品徵收3歐元關稅 ，以防止來自SHEIN、Temu和AliExpress等中國電商 平台的商品大量流入。

法國國際廣播電台（RFI）指出，上述臨時措施意味著，透過網購進入歐盟的小包裹將被徵收固定費用，目的是應對歐盟理事會所稱的「不公平競爭」，並回應對不安全產品、欺詐行為及大量廉價進口商品環境影響的擔憂。歐盟理事會表示，該3歐元關稅與正在討論中的「手續費」（約2歐元）不同，後者屬海關改革與財政框架的一部分，將對相關產業再添成本壓力。

歐盟委員會統計指出，2024年共有約46億件價值低於150歐元的電商包裹進入歐盟，其中約91%來自中國。大量包裹造成海關負擔，並出現申報不實與安全資訊未核實情況，最高約65%包裹存在相關問題。

根據「小額豁免」（de minimis）制度，過去價值150歐元以下商品可免關稅，包括快時尚、化妝品與玩具等。而自7月1日起，上述包裹將統一徵收3歐元關稅。歐盟理事會指出，措施旨在應對免稅帶來的不公平競爭、安全風險與環境問題，並將持續至更長期制度落地。

歐盟理事會並表示，2025年11月達成的永久性安排生效前，該臨時措施將持續實施；同一包裹若含不同類別商品，將依稅則分類分別計費。該為補充，該措施適用於已註冊歐盟進口一站式服務（IOSS）增值稅（VAT）系統的非歐盟賣家，涵蓋約93%的電商進口商品。

歐盟官員表示，過去網購「導致了傳統零售業的衰退和城市商業區的『荒漠化』」，並影響就業與社區經濟；消費者團體亦指出，歐洲多地正面臨來自Temu、SHEIN等平台的低價商品衝擊。而這些商品威脅着要重創歐洲經濟，並迫使企業紛紛倒閉。

歐盟委員會官員麥格拉斯（Michael McGrath）則對「小額免稅」制度下的產品風險表示關切。歐盟研究指出，約60%進口網購商品不符合歐盟規範，化妝品與玩具不合格比例更高，而食品補充劑與防護裝備亦存在不合規情況。此外，Temu曾因未能阻止非法及危險產品銷售而被處以2億歐元罰款。

至於企業層面，歐盟官員表示，新規可迫使非歐盟電商承擔清關與合規責任，或調整商業模式，例如建立歐盟倉儲系統，以因應邊境成本上升。

另，法國方面還宣布，自7月1日起取消原本針對小額包裹徵收的2歐元費用。法國中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）表示，此舉屬「策略性暫停」，因歐盟3歐元關稅即將生效，未來相關費用可能進一步調整。