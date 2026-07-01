英新規 尋求庇護者恐須先還1萬英鎊補助 僅適用成年人
英國為遏止非法移民，擬要求部分尋求庇護成年人先償還約1萬英鎊住宿與生活補助，作為申請居留前提，同時減輕納稅人負擔。
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英國為遏止非法移民，擬要求部分尋求庇護成年人先償還約1萬英鎊住宿與生活補助，作為申請居留前提，同時減輕納稅人負擔。
英國為遏止非法移民，6月29日發布最新措施，尋求庇護者未來可能必須先償還政府約1萬英鎊（約1.3萬美元）的住宿與基本生活補助費，才有資格申請居留。
路透報導，移民議題是英國政治攻防重點之一，往往也是民調中選民最為關心的問題之一，有時甚至會引發抗議與社區緊張。
中間偏左的工黨近來逐步加大力道，阻止合法與非法移民湧入，全力抗衡英國改革黨（Reform UK）崛起趨勢。由法拉吉（Nigel Farage）領導的英國改革黨曾承諾，將驅逐高達60萬名的尋求庇護者。
內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）表示，她最新的改革方案意在減輕納稅人的負擔。
她說：「獲得庇護援助是權利也是責任，一旦他們有能力做出貢獻，並回報英國人民的美意時，我們就期待他們這麼做。」
英國政府表示，新規草案僅適用於有能力負擔這筆費用的成年人，並設有保障機制避免他們會因此陷入貧困。新規將不溯及既往，且孩童可獲豁免。
這項措施的時機，對工黨來說十分政治敏感：黨內除了在移民政策該多強硬上鬧分歧，在施凱爾（Keir Starmer）宣布請辭首相也面臨著更大的不確定性。
英國內政部估算，安置尋求庇護者的成本，臨時住所平均每人每晚23.25英鎊，入住旅館則為144英鎊，另須支付每周生活津貼；去年庇護安置及相關補助支出約40億英鎊。
政府擬要求尋求庇護者先償還約1萬英鎊的住宿與基本生活補助，之後才有資格申請居留，藉此降低庇護安置成本並強化回報義務。 新規草案僅適用於有能力負擔費用的成年人，並設有避免陷入貧困的保障機制；孩童明確豁免，且相關規定不會回溯既往。 內政部稱此舉可減輕納稅人負擔，但時機也反映工黨面對移民議題壓力，須回應民意並防止改革黨以更強硬立場吸走支持。
精華 FAQ
政府擬要求尋求庇護者先償還約1萬英鎊的住宿與基本生活補助，之後才有資格申請居留，藉此降低庇護安置成本並強化回報義務。
新規草案僅適用於有能力負擔費用的成年人，並設有避免陷入貧困的保障機制；孩童明確豁免，且相關規定不會回溯既往。
內政部稱此舉可減輕納稅人負擔，但時機也反映工黨面對移民議題壓力，須回應民意並防止改革黨以更強硬立場吸走支持。
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