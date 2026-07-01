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南非遣返逾2.5萬非法移民 警調撥3600萬預算戒備示威

編譯中心／綜合30日電
南非約翰尼斯堡反移民抗議者6月30日舉行示威，當天是反移民團體設定的非正式最後期...
南非約翰尼斯堡反移民抗議者6月30日舉行示威，當天是反移民團體設定的非正式最後期限，要求所有無證移民離開南非。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

南非反非法移民情緒升溫，數周內逾2.5萬人遭遣返，公民團體發起全國停擺示威，警方投入巨額預算戒備，衝突已致四人喪命。

南非數月來反非法移民示威衝突加劇，南非安全部隊6月29日表示，在計畫中的排外抗議活動發生前，近幾周已有超過2.5萬人被遣返回國，另有許多人仍在等待啟程。另外，公民團體30日在全國多處舉行示威，警方調撥6億蘭特（南非幣，約3600萬美元）預算戒備；當天許多店家紛紛停業一天。

中央社引述法新社報導，由於公民團體發出非正式最後通牒，要求無證外籍人士在30日前離開南非，數以千計的人出於安全恐懼正尋求撤離。

包括奈及利亞、馬拉威、迦納、辛巴威及莫三比克在內的多國政府已組織自願撤離行動。與此同時，暴民開始逐戶要求移民離開，或要求檢查他們的證件。

南非「國家聯合行動及情報中心」（NATJOINTS）表示，這股「排外情緒」已導致四人喪命。

警方表示，死者包括兩名莫三比克人、一名衣索比亞人及一名馬拉威人。

國家聯合行動及情報中心表示，自3月1日以來，至少有195名嫌疑人因對外籍人士表現敵意而遭到逮捕。

由於安全顧慮加劇，數以千計外籍移工聚集在東南部城市德班（Durban）、觀光重鎮開普敦（Cape Town）以及金融首都約翰尼斯堡（Johannesburg）的臨時營地中，在惡劣環境下等待返回家鄉的交通工具。

南非長期以來一直是移民勞工的目的地，目前正努力應對超過30%的失業率，且有著反覆發生排外暴力的歷史；這些暴力通常是因為外籍人士推高犯罪率，並搶走工作機會的指控所引發。

分析家指出，這些私刑團體只是將外籍人士當作代罪羔羊，而非著手解決更深層的經濟與治理挑戰。

中央社報導，公民團體「March and March」30日發起「全國停擺」（national shutdown），在全國多處舉行示威。警察部調撥6億蘭特預算，並取消所有員警的排定休假，全力戒備。當天許多店家紛紛停業一天，民眾躲在家裡，以避免活動演變成暴力事件而遭受波及。

精華 FAQ

  • 因公民團體發出要求無證外籍人士離境的最後通牒，加上排外示威與暴力升溫，許多移民為求安全選擇撤離，多國政府也協助組織自願返國。

  • 警方調撥6億蘭特預算加強部署，並取消所有員警排定休假，全力維安；同時多地店家停業，民眾也盡量待在家中避免捲入衝突。

  • 許多外籍移工聚集在德班、開普敦與約翰尼斯堡的臨時營地，等待返鄉交通工具，且在惡劣環境下生活，安全與生計都受到嚴重衝擊。

南非 非法移民

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