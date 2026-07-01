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英脫歐10年 歐盟對英出口農產減12% 德國果醬正名成功

編譯中心／綜合30日電
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由於歐盟法規與消費者習慣不一致，不少果醬業者在瓶身僅標示果醬口味，不寫產品種類。...
由於歐盟法規與消費者習慣不一致，不少果醬業者在瓶身僅標示果醬口味，不寫產品種類。圖為德國超市貨架上的果醬。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

英國脫歐十年後，歐盟對英新鮮農產品出口下滑約12%，但英國仍是最大市場；同時歐盟修法，德國水果抹醬可重稱Marmelade。

英國脫歐屆滿十年，英歐生鮮農產品貿易持續受到影響。過去十年間，歐盟對英國的新鮮農產品出口量減少約12%，主要原因包括英國經濟情勢欠佳，以及脫歐後物流限制增加。不過，英國目前仍是歐盟新鮮農產品最大的出口市場，在雙邊農產品貿易中仍占有重要地位。另外，英國脫歐十年，歐盟新版早餐指令本月在德國生效，未來草莓、藍莓或杏桃等水果製成的抹醬，都可重新叫做德國人熟悉的Marmelade，德國果醬正名成功。

「Fruitnet」報導指出，英國與歐盟過去40多年享有自由流通，歐盟每年出口至英國的新鮮農產品超過300萬噸。

由於新鮮農產品保存期限短、容易腐敗，因此高度依賴快速且順暢的物流及通關機制。報導表示，英國脫歐後，雖然尚未全面實施大規模即時貿易邊境管制，以避免供應鏈更加複雜、增加行政程序及推高英國消費者負擔，但相關挑戰已逐步浮現。

針對未來發展，歐盟新鮮農產品協會（Freshfel Europe）表示，除非英歐雙方能達成具雄心且務實的動植物衛生檢疫（SPS）協定，否則2027年1月將迎來新的法規期限。該協會代表Philippe Binard表示，推動SPS協定是改善現況的重要起點，也需要更多政治智慧協助推進。

另據中央社報導，英國脫歐十年，一項源自英國飲食文化的歐盟果醬命名規定正式走入歷史。歐盟新版早餐指令本月在德國生效，未來草莓、藍莓或杏桃等水果製成的抹醬，都可重新叫做德國人熟悉的Marmelade。德媒稱，這是一項遲來的「果醬正名」勝利。

過去德國依照歐盟法規規定，只有柑橘類水果製成的產品可稱為「Marmelade」；其他水果製成的抹醬則必須標示為「Konfitüre（Jam）」等其他名稱。

這項規定源自英國傳統，在英國飲食文化中，「Marmelade」專指以柳橙、檸檬等柑橘類水果製成、通常帶有果皮且略帶苦味的果醬；草莓、覆盆子或杏桃等其他水果果醬則稱為「Jam」。

英國1973年加入歐洲經濟共同體（EEC）後，成功將這套命名習慣納入歐洲法規，1979年相關規定生效後，在德國、奧地利等德語國家及其他歐盟國家，逐漸形成消費者日常用語習慣與食品標示不一致現象。

因此2017年英國脫歐貿易談判期間，時任歐洲議會議員的德國薩蘭邦（Saarland）財政部長魏茨澤克（Jakob von Weizsäcker）當時就提議，英國脫歐後，歐盟應還給各國果醬命名權。

經各方推動，歐盟終於在2024年修改早餐指令，並由會員國轉化回國內法。今年6月，新規在德國正式上路，德國消費者終於可以在超市貨架上，看見草莓、覆盆子、藍莓、杏桃等平常吃的水果果醬，產品標示為自己日常習慣稱呼的用語。南德日報（SZ）一篇專欄打趣形容，這是一項遲來的果醬正名勝利。

精華 FAQ

  • 過去十年間，歐盟對英國的新鮮農產品出口量約減少12%，雖然英國仍是歐盟最大出口市場，但貿易已受脫歐後環境明顯影響。

  • 主要原因包括英國經濟情勢欠佳，以及脫歐後物流與通關限制增加。新鮮農產品保存期短，對快速運輸依賴高，因此最容易受影響。

  • 歐盟新版早餐指令修改後，草莓、藍莓、杏桃等水果抹醬可再稱Marmelade，不再只限柑橘類，讓德國消費者熟悉的用語回到標示上。

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