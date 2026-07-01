元首堆長大、19歲當第一夫人 秘魯總統大選藤森之女險勝

秘魯右翼人民力量黨候選人藤森惠子歷經四次挑戰後，終於奪得總統寶座。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 秘魯保守派藤森惠子以極微弱差距擊敗左翼對手當選總統，將於7月28日就職，她承諾整頓治安並回復國家秩序與希望。

秘魯保守派總統當選人藤森惠子6月28日承諾，將在擊敗左翼對手桑傑士（Roberto Sanchez）後恢復「秩序與希望」，這也是拉丁美洲右翼勢力再度崛起所取得的最新一場勝利。

中央社引述法新社報導，最終計票結果顯示，藤森惠子在6月7日的總統決選中以極微弱的優勢勝出，在超過1800萬張選票中，僅以不到5萬票的差距領先桑傑士，險勝對手。藤森惠子將於7月28日就職，展開為期五年的任期。

在被正式宣告勝選後，她在社群媒體 X平台(前身為推特Twitter)發文表示：「每一次的前進，都讓我們更接近為所有秘魯人民建立秩序與希望的道路。」

這名現年51歲、已故前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的女兒，歷經四次挑戰後，終於成功奪得總統寶座。

這場選戰圍繞著居高不下的犯罪率，以及長期政治不穩定，在過去十年間，這個安地斯山國家歷經八位總統更替。

隨著勒索犯罪集團日益猖獗、買兇殺人事件頻傳，藤森惠子誓言將採取鐵腕治理，如同她那專制獨裁的父親當年一樣。

藤森謙也曾因擊潰毛派反叛分子、遏制惡性通膨而贏得讚譽，後來因貪腐及以反恐之名犯下反人道罪行而聲名狼藉、流亡海外並身陷囹圄。

她長期被視為作風強硬、具對抗色彩的政治人物，但在競選期間努力奔走，極力柔化自身形象。

她舉止泰然自若、形象得體，偏愛穿俐落褲裝，臉上掛著訓練有素的微笑，從小便穿梭於政要首腦之間。

在母親公開與藤森謙也決裂後，年僅19歲的藤森惠子接替代理秘魯第一夫人職務，隨後前往美國深造，接受商業管理訓練。隨後她逐步建立起自己的政治版圖，並於2006年贏得國會席次，更創下秘魯國會議員史上最高得票紀錄。

數十年來，「藤森」這個姓氏對她而言既是助力也是阻力，給予她瞬間的認可、忠誠的選民基礎與深厚的政治網絡，但同時也招致大量批評。

數千萬秘魯民眾對她父親當年的統治仍懷有負面記憶，拒絕投票給任何姓藤森的人，這也曾三度阻斷她的總統之路。

批評者也指責她及其政黨是造成秘魯政治動盪的主因，並指出其所屬的人民力量黨（Fuerza Popular）在國會中影響力過大且頻繁進行政治交易。