我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃曉明羨慕周杰倫娶到「天使」 網酸：你也有過

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

元首堆長大、19歲當第一夫人 秘魯總統大選藤森之女險勝

編譯中心／綜合30日電
秘魯右翼人民力量黨候選人藤森惠子歷經四次挑戰後，終於奪得總統寶座。(路透)
秘魯右翼人民力量黨候選人藤森惠子歷經四次挑戰後，終於奪得總統寶座。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

秘魯保守派藤森惠子以極微弱差距擊敗左翼對手當選總統，將於7月28日就職，她承諾整頓治安並回復國家秩序與希望。

秘魯保守派總統當選人藤森惠子6月28日承諾，將在擊敗左翼對手桑傑士（Roberto Sanchez）後恢復「秩序與希望」，這也是拉丁美洲右翼勢力再度崛起所取得的最新一場勝利。

中央社引述法新社報導，最終計票結果顯示，藤森惠子在6月7日的總統決選中以極微弱的優勢勝出，在超過1800萬張選票中，僅以不到5萬票的差距領先桑傑士，險勝對手。藤森惠子將於7月28日就職，展開為期五年的任期。

在被正式宣告勝選後，她在社群媒體X平台(前身為推特Twitter)發文表示：「每一次的前進，都讓我們更接近為所有秘魯人民建立秩序與希望的道路。」

這名現年51歲、已故前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的女兒，歷經四次挑戰後，終於成功奪得總統寶座。

這場選戰圍繞著居高不下的犯罪率，以及長期政治不穩定，在過去十年間，這個安地斯山國家歷經八位總統更替。

隨著勒索犯罪集團日益猖獗、買兇殺人事件頻傳，藤森惠子誓言將採取鐵腕治理，如同她那專制獨裁的父親當年一樣。

藤森謙也曾因擊潰毛派反叛分子、遏制惡性通膨而贏得讚譽，後來因貪腐及以反恐之名犯下反人道罪行而聲名狼藉、流亡海外並身陷囹圄。

她長期被視為作風強硬、具對抗色彩的政治人物，但在競選期間努力奔走，極力柔化自身形象。

她舉止泰然自若、形象得體，偏愛穿俐落褲裝，臉上掛著訓練有素的微笑，從小便穿梭於政要首腦之間。

在母親公開與藤森謙也決裂後，年僅19歲的藤森惠子接替代理秘魯第一夫人職務，隨後前往美國深造，接受商業管理訓練。隨後她逐步建立起自己的政治版圖，並於2006年贏得國會席次，更創下秘魯國會議員史上最高得票紀錄。

數十年來，「藤森」這個姓氏對她而言既是助力也是阻力，給予她瞬間的認可、忠誠的選民基礎與深厚的政治網絡，但同時也招致大量批評。

數千萬秘魯民眾對她父親當年的統治仍懷有負面記憶，拒絕投票給任何姓藤森的人，這也曾三度阻斷她的總統之路。

批評者也指責她及其政黨是造成秘魯政治動盪的主因，並指出其所屬的人民力量黨（Fuerza Popular）在國會中影響力過大且頻繁進行政治交易。

精華 FAQ

  • 最終計票顯示，她在超過1800萬張選票中，以不到5萬票的差距領先左翼對手桑傑士，屬於極為險勝，並將展開五年任期。

  • 她在社群平台表示，未來將帶領國家走向「秩序與希望」，並以更穩定的治理回應高犯罪率與政治不安，強調會恢復社會信心。

  • 藤森家族帶給她政治網絡、支持者與知名度，但其父親藤森謙也的獨裁與貪腐爭議，也讓許多選民反感，成為她多次競選受阻的原因。

社群媒體

上一則

英脫歐10年 歐盟對英出口農產減12% 德國果醬正名成功

下一則

日修皇室法 皇族養子的親生兒可當天皇 女婚後允留皇室

延伸閱讀

藤森惠子領先優勢擴大 有望成為秘魯首位民選女總統

藤森惠子領先優勢擴大 有望成為秘魯首位民選女總統
秘魯總統大選次輪計票 前總統女兒藤森惠子微幅勝出

秘魯總統大選次輪計票 前總統女兒藤森惠子微幅勝出
哥倫比亞總統初步開票 川普背書的素人律師險勝 擁美公民身分

哥倫比亞總統初步開票 川普背書的素人律師險勝 擁美公民身分
紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利

紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成