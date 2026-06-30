我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／挪威16強對決巴西 自家球星哈蘭德看衰：希望渺茫

24歲留英碩士求職碰壁 義烏倉庫扛貨「光鮮不能當飯吃」

委內瑞拉強震近2千死 WHO示警疫情風險 9種傳染病威脅在即

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉一名男子6月30日在拉瓜伊拉查看遭摧毀建築物的廢墟。(歐新社)
委內瑞拉一名男子6月30日在拉瓜伊拉查看遭摧毀建築物的廢墟。(歐新社)

委內瑞拉6月24日接連發生規模7.2與7.5的毀滅性地震，當局最新通報死亡人數已升至1943人，另有數萬人下落不明，搜救人員持續搜尋受困瓦礫中的倖存者。聯合國6月30日表示，數萬人急需食物與住所；醫師也警告，由於倖存者露宿街頭，可能爆發疾病疫情

法新社報導，聯合國難民署表示，首都卡拉卡斯以北的港口城市拉圭拉（La Guaira）受災最嚴重，「糧食短缺情況普遍，基本公共服務已經癱瘓，通訊也大致中斷」。在地震中受傷的當地小販阿馬斯（Daniela Armas）表示，儘管持續發放物資，但「人們有時幾乎為了搶食物互相殘殺，像鬥雞一樣」。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）公布的衛星資料初步評估，地震可能造成5萬8870棟建築受損或倒塌。聯合國難民署表示，未來六個月需要約1485萬美元，以擴大對3萬人的援助及臨時安置。發言人沃爾夫（Carlotta Wolf）表示：「由於取得援助仍受限制，社區緊張情勢正在升高。」

世界衛生組織（WHO）發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）指出，這場拉丁美洲最嚴重的地震災害之一，已使委內瑞拉醫療體系不堪負荷，承受「極大壓力」。由於震前疫苗接種率偏低，可透過疫苗預防的疾病，如今爆發疫情的風險正在升高。

聯合國新聞（UN News）報導，WHO警告，麻疹、白喉、百日咳、黃熱病、登革熱、屈公病、茲卡病毒病、奧羅普切熱（Oropouche）及瘧疾等疾病都有爆發風險；震前疫苗接種率偏低，以及包括拉圭拉地區孕產婦照護人員在內的醫療人員流失，使情況進一步惡化。

委內瑞拉近年深陷經濟危機，導致數百萬人移民海外，居民也不掩飾對政府救援緩慢且有限的不滿。聯合國表示，這場震災將影響約700萬人，造成約67億美元經濟損失，相當於國內生產毛額（GDP）的6%。聯合國駐委內瑞拉協調員蘭波拉（Gianluca Rampolla）表示，目前已有27個國家動員近40支搜救隊、超過2000名人員及160多隻搜救犬投入救援；聯合國也提供1萬個屍袋，但仍希望最終死亡人數低於目前預期。

精華 FAQ

  • 當局最新通報死亡人數升至1943人，另有數萬人下落不明，搜救隊仍在倒塌建物與瓦礫堆中尋找倖存者。聯合國也估計，實際受災規模可能更大。

  • 聯合國指出，數萬災民迫切需要食物與臨時住所，尤其拉圭拉糧食短缺、公共服務癱瘓且通訊中斷，社區緊張情勢因援助受限而持續升高。

  • WHO警告麻疹、白喉、百日咳、黃熱病、登革熱、屈公病、茲卡病毒病、奧羅普切熱與瘧疾等九種疾病都有爆發風險，主因是疫苗接種率偏低與醫療人力流失。

委內瑞拉 疫情 WHO

上一則

對伊朗重啟全面戰爭？傳川普已獲軍方簡報 現階段考量曝光

下一則

遏制中國廉價品進口 歐盟7/1起對電商小額包裹徵3歐元關稅

延伸閱讀

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋
委內瑞拉雙震 18天嬰兒受困12小時奇蹟獲救 關鍵曝光

委內瑞拉雙震 18天嬰兒受困12小時奇蹟獲救 關鍵曝光
委內瑞拉震後醫療系統吃緊 WHO示警

委內瑞拉震後醫療系統吃緊 WHO示警
委內瑞拉強震增至920死 民眾徒手挖人不滿政府反應遲鈍

委內瑞拉強震增至920死 民眾徒手挖人不滿政府反應遲鈍

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成
川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻