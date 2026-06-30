委內瑞拉強震近2千死 WHO示警疫情風險 9種傳染病威脅在即

委內瑞拉一名男子6月30日在拉瓜伊拉查看遭摧毀建築物的廢墟。(歐新社)

委內瑞拉 6月24日接連發生規模7.2與7.5的毀滅性地震，當局最新通報死亡人數已升至1943人，另有數萬人下落不明，搜救人員持續搜尋受困瓦礫中的倖存者。聯合國6月30日表示，數萬人急需食物與住所；醫師也警告，由於倖存者露宿街頭，可能爆發疾病疫情 。

法新社報導，聯合國難民署表示，首都卡拉卡斯以北的港口城市拉圭拉（La Guaira）受災最嚴重，「糧食短缺情況普遍，基本公共服務已經癱瘓，通訊也大致中斷」。在地震中受傷的當地小販阿馬斯（Daniela Armas）表示，儘管持續發放物資，但「人們有時幾乎為了搶食物互相殘殺，像鬥雞一樣」。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）公布的衛星資料初步評估，地震可能造成5萬8870棟建築受損或倒塌。聯合國難民署表示，未來六個月需要約1485萬美元，以擴大對3萬人的援助及臨時安置。發言人沃爾夫（Carlotta Wolf）表示：「由於取得援助仍受限制，社區緊張情勢正在升高。」

世界衛生組織（WHO ）發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）指出，這場拉丁美洲最嚴重的地震災害之一，已使委內瑞拉醫療體系不堪負荷，承受「極大壓力」。由於震前疫苗接種率偏低，可透過疫苗預防的疾病，如今爆發疫情的風險正在升高。

聯合國新聞（UN News）報導，WHO警告，麻疹、白喉、百日咳、黃熱病、登革熱、屈公病、茲卡病毒病、奧羅普切熱（Oropouche）及瘧疾等疾病都有爆發風險；震前疫苗接種率偏低，以及包括拉圭拉地區孕產婦照護人員在內的醫療人員流失，使情況進一步惡化。

委內瑞拉近年深陷經濟危機，導致數百萬人移民海外，居民也不掩飾對政府救援緩慢且有限的不滿。聯合國表示，這場震災將影響約700萬人，造成約67億美元經濟損失，相當於國內生產毛額（GDP）的6%。聯合國駐委內瑞拉協調員蘭波拉（Gianluca Rampolla）表示，目前已有27個國家動員近40支搜救隊、超過2000名人員及160多隻搜救犬投入救援；聯合國也提供1萬個屍袋，但仍希望最終死亡人數低於目前預期。